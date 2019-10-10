Четверг, 10 октября 2019

Жители Саратова собрались на стихийный митинг, потребовав выдать им убийцу 9-летней Елизаветы Киселевой, сообщает “Версия Саратов”.

Девочка утром 9 октября ушла в школу и не вернулась. СКР возбудил дело по пункту “в” части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего). Ребенка искали сотни волонтеров. Ее тело нашли в гаражах.

По данным СКР, по подозрению в совершении убийства задержан мужчина 1984 года рождения. Baza пишет, что задержанного зовут Михаил Туватин и он признался в убийстве. “Он рассказал, что спрятал тело девочки в заброшенном гараже – у Туватина был тайный проход туда. В гараже подозреваемого стоял шкаф, за которым был лаз”, – говорится в публикации. По данным источника “Версии-Саратов”, ребенок подвергся насилию.

Как утверждают в СКР, согласно показаниям подозреваемого, несколько месяцев назад он заметил заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно им завладел. 9 октбря, когда он находился в гараже, мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. Туватин предположил, что гараж может принадлежать семье девочки. “Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем”, – заявляют в следственном ведомстве.

В гаражном кооперативе, где силовики пытались провести следственный эксперимент с участием подозреваемого, собрались сотни людей. Они окружили и стали раскачивать полицейский автомобиль. Как сообщает Baza, полицейским “пришлось пустить слезоточивый газ”, когда толпа попыталась отбить Туватина.

Затем участники митинга на несколько минут перекрыли улицу Московскую, где находится городское управление МВД. После этого улица была перекрыта уже полицейскими машинами. В итоге участники акции разошлись.

Жители Саратова создали петицию на сайте Change.org, в которой требуют возвращения смертной казни или гарантированного пожизненного срока за “доказанные преступления против жизни детей”. Ее подписали более 14 тысяч человек.