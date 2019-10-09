Среда, 9 октября 2019

Власти Ирана освободили задержанную в начале октября российскую журналистку Юлию Юзик, утром 10 октября она вылетела в Москву. Об этом сообщаетcя в телеграм-канале посольства России в Тегеране.

Пресс-атташе посольства Андрей Ганенко сообщил РИА “Новости”, что россиянка чувствует себя нормально.

Журналистка рассказала МБХ-медиа, что ее обвиняли в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. “Там, чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели в моем Фейсбуке какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле. Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как “еврей”. Вот этих контактов в Фейсбуке, даже не лично, достаточно, чтобы предъявлять такие обвинения”, – сказала она. Юзик подчеркнула, что в Иране такое обвинение грозило пожизненным сроком.

“Израиль – это официальный враг Ирана. Я находилась неделю в тюрьме. Моя мама сказала правильно: там действительно был только бетонный пол, мне кинули несколько одеял и все. Правда, меня там кормили. Но я совершенно не знала, где нахожусь. Уже не думала, что когда-то выйду и увижу своих родных, детей. Это очень страшно”, – рассказала Юзик.

Между тем представитель правительства Ирана Али Рабии 7 октября сообщал, что Юзик не подозревают в шпионаже, а “причина задержания связана с вопросом получения визы”.

Юзик задержали 3 октября в отеле в Тегеране бойцы Корпуса стражей исламской революции. Перед этим по прилете в страну у нее отобрали паспорт. Она прилетела в Иран с частным визитом по приглашению знакомого. Позже в иранском МИДе заявили, что Юзик задержана “для дачи ряда объяснений” и ее скоро отпустят.

Около двух лет назад Юзик работала в Тегеране по приглашению местного издательского дома.

В последние годы Юзик была фрилансером, сотрудничая с рядом изданий, в том числе журналом GQ. До этого она работала в “Комсомольской правде” и “Московском комсомольце”. Юзик – автор книг “Невесты Аллаха” о террористках-смертницах с Кавказа и “Бесланский словарь” о теракте в Беслане в 2004 году. Она неодократно работала в горячих точках.

В 2016-м журналистка баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане при поддержке “Открытой России” Михаила Ходорковского.

Юзик неоднократно выступала в СМИ как эксперт по Ирану. В частности, в 2015 году она комментировала приезд в Москву генерала Касема Сулеймани – командующего спецподразделения “Эль-Кудс” в составе КСИР. Глава разведслужбы КСИР Хосейн Тайеб 3 октября объявил о раскрытии заговора с целью убийства Сулеймани, в причастности к заговору в КСИР обвинили спецслужбы Израиля.