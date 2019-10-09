Среда, 9 октября 2019

После того как украинская сторона под давлением из Кремля пошла на имплементацию так называемой “формулы Штайнмайера” и согласилась на разведение войск – только чтобы Владимир Зеленский удостоился сомнительной чести пожать руку Владимира Путина, – российская сторона начала от формулы уверенно отползать на заранее подготовленные рубежи.

Оказалось, что одного только подписания формулы недостаточно. Нужно еще ввести ее в украинское законодательство. Оказалось, что в вопросе разведения войск Россия не может влиять на руководство “народных республик” – ну разве что может им посоветовать, как себя вести, а они могут и не прислушаться. Вопрос о том, как Россия собирается выводить свои войска с территории Донбасса, если “ихтамнет”, и как в этом случае проводить честные выборы, никто даже и не задает. Потому что знает ответ.

Вопрос можно было бы задать другой – зачем Кремль издевается над Владимиром Зеленским, который, кажется, сделал встречу с Владимиром Путиным венцом своей стремительной политической карьеры? Почему не хочет “конструктивно” договориться с украинским президентом, получить от него автономию Донбасса, нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО и прочие уступки, на которые вполне может пойти Зеленский – только чтобы Путин перестал стрелять?

Потому что Путину эти уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях – и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна.

Путину нужен крах Украины. Когда бывший президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине, он вряд ли напугал этим российскую сторону. Напротив, он ее обрадовал.

Путину эти массовые протесты и нужны. Поэтому он будет принуждать Зеленского к новым и новым шагам в пользу России, только чтобы эти протесты усиливать. Поэтому будет упорно искать среди украинских силовиков того, кто изобьет, а еще лучше – расстреляет протестующих и устроит настоящий Майдан.

Разве Путин не действовал так же в 2013-2014 годах? Разве не принуждал Януковича к новым и новым уступкам Москве, понимая, что усиливает тем самым протестное движение? Разве не посылал Суркова в Киев в самые тяжелые дни Майдана?

А в результате – откусил Крым и кусок Донбасса. А хотел больше, намного больше. И эти его хотелки в точности перечислены в его “крымской речи” – это практически весь восток и юг Украины.

Просто украинский народ тогда не позволил. И сейчас Путин хочет взять реванш за то унизительное поражение от каких-то холопов. Хочет разрушить и украсть их страну – может быть, даже без единого выстрела со своей стороны, без танков и ракет.

Он хочет, чтобы все за него сделал заманиваемый в ловушку Зеленский.