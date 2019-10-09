Среда, 9 октября 2019

Олег Приходько. Фото: “Крымская солидарность”

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал на срок до 10 декабря украинского активиста Олега Приходько, удовлетворив ходатайство старшего следователя крымского УФСБ Ивана Романца, сообщает “Крымская солидарность”. Приходько обвиняют в подготовке взрыва администрации города Саки.

Приходько на слушаниях заявил о своей невиновности: “Нечего делать мне, терактами заниматься? У меня два гаража, они (силовики. – Ред.) хотели один осматривать. Я им говорю: “Второй открывать?” Они ответили, что у них нет постановления на второй гараж. Я им сказал, что могу открыть оба гаража, потому что мне скрывать нечего. Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда. Сейчас СМИ снимут и покажут: вот у себя под носом закопал, а тут сотрудники бдительные приехали и разоружили. Пусть отпечатки снимут со всего. Это моя мастерская, она открытая оставалась, туда кто угодно мог зайти”.

Приходько задержали в среду у него дома в селе Орехово Сакского района. На следующее утро в доме прошел обыск, жену Приходько Любовь задержали в качестве свидетеля. Позже стало известно, что оба доставлены в УФСБ по Крыму и Севастополю в Симферополе. Затем жену активиста отпустили.

По словам адвоката активиста Назима Шейхамбетова, накануне сотрудники ФСБ накануне провели осмотр гаража. “В гараже сотрудники ФСБ обнаружили тротиловую шашку тип 200, запал для УЗРГМ 2 и поражающие элементы, а именно нарезанные сварочные электроды”, – сообщил он. Согласно постановлению о возбуждении дела, “не позднее 9 октября он (Приходько. – Ред.) изготовил взрывное устройство для подрыва здания администрации города Саки, чтобы повлиять на органы власти Крыма, чтобы они приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины”.

В ФСБ задержанного называют гражданином России, “приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций”. По утверждению спецслужбы, Приходько планировал “совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму”. “В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью”, – добавили в спецслужбе.

Приходько утверждает, что взрывчатку ему подкинули. Он считает свое дело политически мотивированным из-за его проукраинской позиции.

Активисту со среды не давали есть, не позволили передать ему воду и булку.

Предыдущий обыск у Приходько прошел 8 февраля этого года. У него изъяли флаги партии “Свобода”, “Правого сектора”, портрет Степана Бандеры и пластиковые автоматы, которые были отправлены на экспертизу. В тот же день его допросили о связях на материковой части Украины. Силовики объяснили тогда свои действия тем, что в Саках “были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика”.

Видео UA: Крим. Снято после первого обыска. Тогда Приходько не стали подбрасывать наркотики или взрывчатку. https://t.co/ZDdZcD2v1D pic.twitter.com/o9UDK9Hywp

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 10, 2019

До аннексии Крыма Приходько возглавлял крымское отделение партии “Свобода” и, как пишут “Ґрати”, “трижды принимал участие в Евромайдане”. В 2012 году СБУ проводила у него обыск по делу об осквернении советского памятника.

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25 июня подконтрольный России Сакский райсуд оштрафовал Приходько на 2000 рублей по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). “Это все из-за того, что у меня в машине украинский и крымскотатарский флаг. И дома под беседкой развевается украинский флаг”, – объяснял активист.

В сентябре 2016 года Приходько арестовали на трое суток, после того как гаишники остановили его машину за езду с украинскими номерами – оккупационные власти Крыма обязали автовладельцев заменить номера на российские.