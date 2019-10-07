Понедельник, 7 октября 2019

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела “Нового величия” Павлу Ребровскому, осужденному к двум с половиной годам общего режима, сообщает “Медиазона”.

Судебная колегия направила дело на новое рассмотрение. Ребровскому изменили меру пресечения на подписку о невыезде – его выпустили из клетки в зале суда.

Ребровский после освобождения заявил, что следователи намеревались вменить всем фигурантам дела “Нового величия” статью 205 УК (теракт). “205-ю статью хотели навесить всем… Они хотели, чтоб я всех оговорил, сам уехал уже с большим сроком, и ребятам 205-ю еще довесили. Вдруг потом я выясняю, что если бы я тогда летом всех оговорил, я нес бы такую же ответственность (как в случае отказа от показаний. – Ред.). То есть я дал бы просто ложные показания. Потому что сам Люблинский суд, он отмел эту 205-ю тут же”, – сказал обвиняемый.

Отменить прокурор Ребровскому в апелляционном представлении требовала прокуратура, ссылаясь на то, что он не исполнил условий досудебного соглашения о сотрудничестве, отказавшись на суде по основному делу “НВ” от признательных показаний, которые дал на следствии.

Адвокаты обвиняемых по делу “НВ” предполагают, что из-за отмены приговора Ребровскому суд над основной группой фигурантов могут начать заново, уже с его участием.

Рассмотрение основного дела “НВ” продолжается в Люблинском райсуде с 27 мая. Во вторник в суде допрашивают внедренного в группу старшего оперативника главного управления угрозыска московского главка МВД Юрия Испанцева.

8 июля на процессе по основному делу “НВ” Ребровский отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением силовиков. Политзек подтвердил, что фактическим основателем организации был человек, на тот момент известный защите как Руслан Данилов (как позже выяснили “Грани”, под этим псевдонимом скрывался гражданин Молдавии, программист Раду (Родион) Зелинский) – защита считает его агентом ФСБ или ЦПЭ. По словам Ребровского, следователь обещал ему условный срок, но прокурор в суде затребовал четыре года колонии. После вопроса прокурора, какие он давал показания на следствии и читал ли их, политзек заявил: “Все эти показания были даны под давлением, под угрозой 205-й статьи (“террористическая” статья УК. – Ред.). Было так: либо ты сейчас подписываешь, либо я тебе даю 205-ю статью”.

Приговор Ребровскому судья Люблинского райсуда Елена Булучевская вынесла 29 апреля, объявив его виновным по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в таком сообществе).

Помимо Ребровского еще один фигурант – Рустам Рустамов – заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. 5 марта судья Сергиево-Посадского горсуда Подмосковья Сергей Мухортов приговорил Рустамова к полутора годам условно. Он был осужден в особом порядке по части 5 статьи 33 – части 2 статьи 282.1 УК (пособничество участию в деятельности экстремистского сообщества).

По основному делу организации проходят восемь человек – Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков (основной фигурант). Павликова, Дубовик, Рощин и Гаврилов находятся под домашним арестом; Костыленков, Крюков, Полетаев и Карамзин – в СИЗО. Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января нынешнего года. Каждому из восьми обвиняемых в основной группе инкриминированы сразу две части статьи 282.1 УК – 1 и 2, предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Крюков с 11 сентября по 12 октября 2018 года держал в СИЗО голодовку протеста – сначала полную, а с 18 сентября частичную.

Дело “Нового величия” сфабриковано в результате масштабной провокации силовиков. Свидетелями обвинения, кроме Зелинского и Испанцева, выступают внедренный в “Новое величие” старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка) и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов. Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Как говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела не позднее 6 ноября 2017 года, “будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей”, последователями лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, противниками Владимира Путина и всех российских силовиков, создали экстремистскую организацию. В документе упоминаются встречи группы в кафе “с целью сплочения коллектива”, аренда офиса, выезды в Подмосковье на тренировки с карабинами и “коктейлями Молотова”, покупка принтера для “обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества”.

Зелинский при выездах членов организации на тренировки вел с ними провокационные разговоры: предлагал изготовить фальшивые удостоверения полицейских, во время тренировок по киданию коктейлей Молотова призывал поджигать омоновцев, настаивал на включении в устав “Нового величия” пункта о раздаче оружия, рассуждал о революции.

В январе на дополнительном допросе Зелинский пожаловался следователю на травлю в интернете, которую якобы развернули “радикально настроенные группы населения” и правозащитники. Как заявил свидетель, его называют агентурным сотрудником ФСБ. Данилов упомянул, что видел в соцсетях призывы сообщить правозащитникам его точные анкетные данные, место жительства и работы за 500-1000 долларов. В связи с этим он попросил оставить его засекреченным свидетелем.

“Сотрудником ФСБ и агентом данного ведомства не являюсь и никогда не являлся; принимая участие в “Новом величии” и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы, я действовал как истинный патриот своей страны”, – заявил свидетель.