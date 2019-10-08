Вторник, 8 октября 2019

По делу о финансировании терроризма, расследуемому московским управлением СКР, задержаны 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра, сообщается на сайте следственного ведомства. У “контрагентов” задержанных проведено более 90 обысков.

В СКР опубликовали видео обысков. В ходе одного из них демонстрируется кепка с логотипом благотоворительного фонда “Одно тело”.

“Кавказский узел” сообщает, что в Баксане, Кабардино-Балкария, по делу о финансировании терроризма задержан руководитель этого фонда Аскер Хакумов. Обыск у него прошел около 5 утра 7 октября, после чего его отправили в Москву. Вместе с Хакумовым силовики забрали его жену и сестру. Дома остался пятимесячный ребенок задержанного. По словам родных, у жены Хакумова в здании ФСБ начались схватки, после чего ее госпитализировали в больницу, где она родила ребенка. Сейчас она находится в больнице под конвоем.

По словам отца задержанного Мухамеда Хакумова, фонд “Одно тело” помогал малоимущим едой и одеждой. “В месяц примерно на 200 тысяч рублей они оказывали помощь. Собирали вещи по КБР, помогали людям независимо от вероисповедания”, – сообщил он.

Дело квалифицировано по части 4 статьи 205.1 УК (организация финансирования терроризма). Задержанным грозит от 15 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы. Мужчине уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, задержанные, находясь в Кабардино-Балкарии, с февраля 2015 года собирали через интернет деньги для “Исламского государства”. В частности, они якобы создали группу в Telegram, в которую “приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать”. Как утверждается, “под видом благотворительности” они собрали более 6 миллионов рублей и эти деньги переводились за рубеж “для совершения преступлений террористической направленности” в Сирии.

По версии СКР, “преступная деятельность” осуществлялась на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы и Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области. В ходе обысков силовики изъяли около 60 банковских карт, порядка 6 тысяч долларов, 10 “мобильных устройств”, планшетные компьютеры и ноутбуки, “литературу экстремистского толка”. В отношении “контрагентов”, в том числе из Москвы, открыты уголовные дела.

ФСБ и СКР возбудили уже ряд схожих дел о “финансировании терроризма”. В частности, по одному из таких дел в Дагестане преследуется журналист газеты “Черновик” Абдулмумин Гаджиев.