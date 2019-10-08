Вторник, 8 октября 2019

В криминальном мире хорошо известен метод безостановочного шантажа. Шантажист требует от своей жертвы денег, но не останавливается на полученном и с каждым разом требует все больше и больше. Любой юрист скажет вам, что требования шантажистов следует отклонять с самого начала и скорее обращаться а правоохранительные органы. А если правоохранительных органов нет? Или, что еще хуже, они сами выступают в роли шантажистов?

Именно с этим столкнулись в последнее время активисты российской демократической оппозиции. Они получают от правоохранительных формирований иски на громадные суммы по вымышленным обвинениям в организации “массовых беспорядков”. Знаете, как это бывает в беспредельном уголовном мире? Принеси нам такую-то сумму, а потом еще такую-то, а потом еще и еще. И каждый раз с наглой ухмылочкой, демонстрируя свою неуязвимость и абсолютную уверенность в беспомощности своей жертвы.

За несуществующие “массовые беспорядки” летом этого года московские суды постановили взыскать с Алексея Навального, Илья Яшина, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ивана Жданова и других оппозиционеров в общей сложности около 5 миллионов рублей. “Мосгортранс” – за “простои автобусов из-за митингующих”; ресторан “Армения” – за мифические убытки от закрытия во время уличных акций; ГБУ “Автомобильные дороги” – за помятые газоны во время несанкционированного шествия.

Суды в детали не вдаются. Почему именно оппозиционеры должны отвечать за то, что кто-то с перепугу закрыл свой ресторан или отменил автобусные маршруты, судей не интересует. Как рассчитывается сумма ущерба, судьям все равно. Им дам приказ гнобить оппозицию по полной программе и любыми способами. Как завещал их идеологический наставник, “никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты”. Что они и делают.

Разумеется, тут же нашлось немало желающих поживиться за чужой счет. Такая редкая возможность получить задарма неплохие деньги, притом с помощью “правосудия”! ООО “М.Такси коммуникации”, оказывающее диспетчерские услуги московским таксомоторным компаниям, вчинило оппозиционерам иск на 787 тысяч рублей. Иск на 1 миллиард рублей к Фонду борьбы с коррупцией подала компания по аренде автомобилей “Флай Авто” из-за отмены заказов во время московских митингов. Московское управление МВД предъявило оппозиционерам два иска на общую сумму около 18 миллионов за работу полицейских во время проведения митингов оппозиции. То есть мало того что полиция устраивает на деньги налогоплательщиков массовые беспорядке в центре Москвы, они еще хотят получать за это дополнительное вознаграждение!

Налицо циничная насмешка над справедливостью и наглое попрание общепринятых принципов правосудия. Фактически государственная власть ставит оппозицию вне закона, выводя ее из-под действия правовых норм. Верно отозвался на это Алексей Навальный: “Вот жду, когда на меня подаст в суд Росавиация с иском. Пассажиры выглядывали в иллюминаторы, чтобы посмотреть на митинг и обливали кресла томатным соком. Я и остальные оппозиционеры должны компенсировать химчистку”.

Демонстративное забвение властью принципов правосудия может привести страну к чрезвычайно тяжким последствиям. В условиях парализованного законодательства общество склонно создавать свои нормы закона, и часто они основаны на обычаях и традициях, среди которых далеко не все соответствуют требованиям современного цивилизованного общества. Властям следовало бы понимать, что скорее всего они же и станут первыми жертвами взращенного и эксплуатируемого ими правового нигилизма. Но жажда власти и алчность застят им глаза.

А что же оппозиционеры, ставшие объектом государственного шантажа? Удивительное дело: они не признают эти судебные решения справедливыми, но при этом готовы их добровольно исполнять. Они готовы платить по искам! Я понимаю законопослушание в стране, где явно несправедливое решение суда может быть следствием судебной ошибки, злоупотребления правом или эксцессом исполнителя. То есть чем-то исключительным. Но у нас это приняло характер системы. Это антиправосудие, при котором игра оппозиции в законопослушность неуместна. Исполнять такие судебные решения – способствовать крушению права как одного из институтов регулирования общественной жизни. Платить по таким искам – укреплять систему беззакония и произвола. Нужно ли это делать оппозиции?

Надо особо отметить: отрицание беззакония не есть правовой нигилизм. Наоборот, это, может быть, и не очень эффективный, но все же способ поддерживать в обществе уважение к праву, к настоящему праву, основанному на справедливости и опыте современной юстиции.

Нынешняя российская власть ведет себя столь беззастенчиво и вызывающе только потому, что не встречает достойного сопротивления. Пока оппозиционеры будут платить по вздорным искам, эти иски не иссякнут. Если люди платят, чего же с них не взять? Это логика гопников, и она стала идеологией государственной власти, ее лидеров и исполнителей. Они наглеют ровно в той мере, в которой мы позволяем им это делать. Шантажистам надо сказать “нет”. И чем раньше, тем лучше.