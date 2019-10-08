Вторник, 8 октября 2019

Минюст включил Фонд борьбы с корупцией в реестр НКО – “иностранных агентов”, сообщается на сайте ведомства.

“Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью”, – заявляют в министерстве.

Теперь ФБК обязан выполнять требования, предъявляемые к “иностранным агентам”: в особом порядке сдавать отчетность и проходить проверки, маркировать свои информационные материалы.

Как сообщил Интерфаксу и.о. главы департамента по делам НКО Минюста Владимир Титов, основанием для включения ФБК в реестр “иностранных агентов” стало то, что сотрудники фонда “осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия”.

По словам Титова, московское управление Минюста в ходе проверки выявило несколько траншей, поступивших в ФБК из-за рубежа. “Из Испании два транша и еще из США, на общую сумму более 140 тысяч рублей”, – сообщил он.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на документы Минюста, там указано, что деньги ФБК, в частности, перечислила американская компания Star-Doors LLC, зарегистрированная во Флориде и занимающаяся установкой стенных шкафов. В компании сообщили “Открытым медиа”, что ее владелец, выходец из России Юрий Маслихов, перечислял средства ФБК как частное лицо с российским гражданством, а не как американский предприниматель.

Перевод из Испании поступил в ФБК от человека, которого зовут Роберто Фабио Монда Карденас. Согласно испанскому реестру юрлиц, на человека с таким же именем зарегистрирована компания Moto Auto Monda, занимающаяся продажей машин.

“ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК – ваши пожертвования (граждан РФ). Действия Минюста абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина”, – написал в своем твиттере Навальный.

3 августа, в день очередной протестной акции в Москве, СКР возбудил “дело ФБК”, квалифицированное по части 4 статьи 174 УК(финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем). По версии СКР, с января 2016 года по декабрь 2018-го сотрудники ФБК “получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем”, внесли их через банкоматы на счета и перевели фонду. В первом сообщении СКР речь шла о сумме 1 миллиард рублей; в постановлениях об обысках в дальнейшем фигурировала сумма 75,6 миллиона рублей.

В начале сентября по делу прошли обыски в московских офисах ФБК и пяти региональных штабах Алексея Навального. 12 сентября силовики провели обыски у координаторов и сотрудников штабов Навального, а также в самих штабах в 43 городах.