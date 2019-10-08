Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ
Фото: er.ru
У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве.
…О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, в особенности москвичи, не верят во вмешательство Запада во внутриполитические процессы, включая выборы и противоправные уличные акции.
…Главные центры, у нас есть немало доказательств этого, находятся в Вашингтоне.
Ссылка