Вторник, 8 октября 2019

Посмертные маски короля Александра и Луи Барту в историческом музее Марселя. Фото: Rvalette

85 лет назад, 9 октября 1934 года, в результате покушения в Марселе погибли король Югославии Александр I и министр иностранных дел Франции Жан-Луи Барту. Они должны были провести переговоры. Барту был сторонником создания тесного франко-итало-югославского союза, направленного против Германии. Но для этого требовалось урегулировать острые разногласия между Италией и Югославией, связанные с итальянской оккупацией порта Фиуме (Риека), который Югославия считала своим. Кроме того, Александр возражал против готовившейся итальянской оккупации Албании.

Давно уже ходили слухи о возможности убийства короля Югославии – несербское население страны было настроено по отношению к нему отнюдь не позитивно. За несколько часов до прибытия Александра в Марсель, когда король уже находился на борту эсминца “Дубровник”, парижские газеты сообщили о планируемом покушении на него хорватских националистов-усташей. Однако во время визита в Марсель были приняты лишь минимальные меры безопасности, а многие инструкции были грубо нарушены. По обеим сторонам улиц, по которым предстояло следовать кортежу, были расставлены сотрудники полиции с довольно большим интервалом – 10 шагов друг от друга. К тому же они стояли спиной к тротуару, практически не имея возможности наблюдать за столпившимися на нем людьми. Предложение британского Скотленд-Ярда взять на себя обеспечение безопасности короля французы из чувства национальной гордости отклонили. Югославская же охрана по настоянию французской стороны вообще была оставлена на борту “Дубровника”. Похоже, марсельские власти всерьез не опасались покушения, полагая, что за три часа пребывания Александра в городе никто не сможет организовать теракт.

Для передвижений по Марселю королю и министру был предоставлен небронированный ландо “Деляж-ДМ” черного цвета с большими окнами, широкими подножками во всю длину кабины, от переднего до заднего крыла, и откидным верхом в задней части кабины, где должен был разместиться Александр. Этот выбор поддержал Барту, полагавший, что открытая машина позволит публике и репортерам лучше увидеть гостя. Во Франции в скором времени должны были состояться выборы, и министр хотел использовать встречу в Марселе для поднятия собственной популярности.

Чтобы публика могла лучше увидеть высокопоставленных персон, стекла с обеих сторон автомобиля были опущены. Вместо запланированного эскорта мотоциклистов или полицейских велосипедистов лимузин сопровождали только два конных охранника – полковник Пиоле и майор Вигуру, гарцевавшие на некотором расстоянии от него, а впереди автомобиля двигался взвод кавалеристов. И ехал ландо с пешеходной скоростью 4 км/час, хотя по инструкции скорость должна была быть 20 км/час. В общем, для покушения были созданы почти идеальные условия.

(На фото – король Александр и Луи Барту за несколько минут до гибели.)

Когда кортеж достиг площади Биржи, из толпы навстречу автомобилю выбежал человек. Пиоле попытался повернуть лошадь, чтобы перерезать ему путь, но та встала на дыбы. Террорист вскочил на подножку автомобиля и открыл огонь из старого доброго маузера. Король Александр был смертельно ранен, сразу же потерял сознание и умер по пути в госпиталь. Барту был легко ранен в руку. Но ему неправильно наложили повязку, которая не остановила кровотечение. Министр умер на операционном столе от потери крови.

В СССР и странах советского блока фигурировала единственная версия Марсельского покушения: террористический акт против короля и министра был подготовлен при активном участии германской разведки и Германа Геринга, разработавших операцию “Тевтонский меч”. Главной мишенью был Барту за его хорошее отношение к Советскому Союзу и приверженность политике коллективной безопасности в Европе. Исполнителями же покушения называли хорватских усташей, тесно связанных с германским Абвером. В качестве “бонуса” им разрешили вместе с Барту убить короля Александра, которого усташи считали главным врагом хорватской независимости.

23 мая 1957 года главная партийная газета ГДР Neues Deutschland опубликовала статью, в которой утверждалось, что помощник немецкого военного атташе в Париже Ханс Шпайдель организовал убийство короля Александра и Барту. Были опубликованы письмо Шпайделю от Геринга с поручением организовать операцию и ответное письмо Шпайделя с отчетом о выполнении. Шпайдель якобы сообщал: “В соответствии с Вашими указаниями подготовка операции “Тевтонский меч” уже завершена. Я подробно обсудил с господином Ванчо Михайловым все имеющиеся возможности. Мы решили провести операцию в Марселе: там встретятся оба интересующие нас лица. “Владо-шофер” подготовлен”.

Появление этих документов совпало с кампанией СССР и его союзников против Шпайделя, который как раз в 1957 году стал командующим объединенными сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе. Генерала, участвовавшего в заговоре 20 июля и лишь благодаря счастливой случайности избежавшего виселицы, безосновательно пытались обвинить в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В 1960 году Шпайдель подал иск о диффамации против восточногерманской студии документальных фильмов, снявшей фильм “Операция “Тевтонский меч”, где утверждалось, что он был организатором покушения в Марселе и предал участвовавшего в заговоре 20 июля фельдмаршала Эрвина Роммеля, который из-за него попал в руки гестапо. Иск Шпайдель выиграл, так как восточногерманская сторона отказалась предоставить уличающие генерала документы для независимой экспертизы.

Но почему вдруг в уличающей Шпайделя фальшивке всплывает имя Ванчо Михайлова? И кто такой “Владо-шофер”? Ванчо (Иван) Михайлов – это руководитель Внутренней македонской революционной организации (ВМРО). ВМРО выступала за присоединение к Болгарии сербской и греческой Македонии и греческой и турецкой Фракии, отторгнутых в ходе Второй Балканской и Первой мировой войн. Организация стояла на левых социалистических позициях и применяла террор. Отсюда известное выражение “стрельба по-македонски” – одновременная стрельба с двух рук, мастерами которой считались македонские террористы. Сейчас партия ВМРО – одна из крупнейших в Северной Македонии. А “Владо-шофер” – это известный террорист ВМРО Величко Димитров Керин, больше известный под псевдонимом Владо Черноземский. У него был еще добрый десяток псевдонимов, так что даже жена не знала его настоящего имени.

Вот Владо Черноземский как раз и застрелил короля Александра (но не Барту). Михайлов убийство Александра приветствовал, назвав его местью за убийство в 1924 году руководителя ВМРО Тодора Александрова, застреленного агентами сербских спецслужб. Но к подготовке покушения на Александра он никакого отношения не имел и при всем желании не мог иметь. Дело в том, что 19 мая 1934 года в Болгарии произошел военный переворот. Новое правительство генерала Кимона Георгиева придерживалось проюгославской ориентации и развернуло репрессии против членов ВМРО. Спасаясь от них, Михайлов с семьей в ночь на 12 сентября 1934 года бежал в Турцию, перед бегством приказав членам организации не оказывать сопротивления болгарской армии. В Турции он прожил безвыездно вплоть до 1938 года, когда турецкое правительство наконец разрешило лидеру ВМРО выезд из страны. Все эти подробности не были известны авторам фальшивки в “Нойес Дойчланд”. Михайлов же, доживший до 1990 года и умерший в возрасте 94 лет, на процессе по иску Шпайделя подтвердил, что к организации покушения в Марселе не имел никакого отношения, равно как непричастны к нему были германские спецслужбы.

А при чем здесь усташи? Да ни при чем. В отличие от левой ВМРО, Хорватское революционное движение во главе с Анте Павеличем ориентировалось на фашистскую идеологию и политическую поддержку Италии. И нет никаких реальных данных, что Владо Черноземский сотрудничал с усташами. Наоборот, все его действия выглядят как действия фанатика-одиночки, да и никакая помощь сообщников в этом деле ему не была нужна. Достать оружие или в очередной раз сменить паспорт для столь опытного террориста, как Владо, не составляло труда. О прибытии короля Александра в Марсель и о маршруте его следования было известно заранее. Террористу оставалось лишь выбрать наиболее подходящее место для стрельбы и ждать.

Убивая Александра, Владо Черноземский знал, что идет на верную смерть: либо он будет убит охраной, либо его гильотинируют по приговору французского суда. Дополнительным мотивом для покушения могло послужить то, что преследования членов ВМРО в Болгарии были предприняты по требованию югославского короля. Владо Черноземский действительно был смертельно ранен полицейскими и умер сутки спустя, не приходя в сознание. Но перед этим он успел за короткое время произвести 10 выстрелов. Его пули попали в короля Александра и во французского генерала Альфонса Жоржа, пытавшегося закрыть короля своим телом (он был тяжело ранен, но остался жив). Барту же не был объектом покушения, а стал жертвой “дружественного огня” со стороны французских полицейских, сразу же открывших беспорядочную стрельбу, жертвой которой стали также двое зрителей из толпы.

В первые секунды после выстрелов. Снято Жоржем Межа

Баллистическая экспертиза пули, ранившей министра, была проведена еще в 1935 году, но ее результаты были обнародованы только в 1974 году. Выяснилось, что ранение Барту было нанесено не 7,62-миллиметровой пулей маузера 1895 года Владо Черноземского, а 8-милимметровой пулей револьвера модели 1892 года, которым была вооружена французская полиция. В истории с покушением в Марселе эта полиция показала свое полное бессилие и некомпетентность. Ее репутация лучшей полиции Европы была колоссально завышена и оказалась теперь безнадежно подорвана.

Почему в СССР столь упорно пытались повесить покушение в Марселе на усташей и Абвер? А только для того, чтобы отвести внимание от ВМРО, поскольку с ней давно и активно сотрудничали советские спецслужбы. Самой нашумевшей акцией, предпринятой совместно с боевиками ВМРО, стало неудачное покушение на германского посла в Анкаре Франца фон Папена в феврале 1942 года, в связи с которым турками были арестованы резиденты НКВД Леонид Корнилов и Георгий Мордвинов.

В принципе нельзя исключить, что и короля Александра заказали в НКВД. Свои резоны у Москвы были. Король активно помогал белоэмигрантам и осуществлял жесткий авторитарный режим, при котором компартия Югославии была в глубоком подполье. После его гибели можно было рассчитывать на некоторое смягчение условий деятельности югославских коммунистов. Да и планируемый союз Франции и Италии, к которому в перспективе могли присоединиться балканские страны, а также Чехословакия и Польша, вряд ли был Сталину по душе, так как в этом случае Антанта в деле сдерживания гитлеровской Германии могла обойтись без советской помощи. Однако наиболее вероятная версия – террорист-одиночка.