Понедельник, 7 октября 2019

Новым директором ФСИН назначен бывший глава УФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, сообщает РИА “Новости”.

По данным “Коммерсанта”, Калашников работал в органах госбезопасности с 1985 года. В 1988 году окончил высшие курсы военной контрразведки КГБ в Новосибирске, а в 1995 году – академию ФСБ. Он начинал с должности оперативника. По данным “Московского комсомольца”, Калашников служил в контрразведке. Он занимал пост замруководителя подразделения центрального аппарата ФСБ. С июня 2011 года по май 2017-го возглавлял УФСБ по Коми, затем стал начальником управления спецслужбы по Красноярскому краю.

Как отмечает МК, Калашников причастен к преследованию бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного к 11 годам строгого режима.

В 2012 году, выступая с докладом на расширенной колегии МВД по Республике Коми, причислил к “экстремистским” организации “Мемориал” и “Голос”. Он заявил, что деятельность этих организаций “направляется из-за рубежа, нередко финансируется иностранными неправительственными фондами и направлена на трансформацию политического строя в России”.

Владимир Путин подписал указ об увольнении прежнего директора ФСИН Геннадия Корниенко 3 октября. По данным СМИ, Корниенко уволили в связи с достижением им предельного возраста нахождения на службе – 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет.

Корниенко возглавлял ФСИН с июня 2012 года. Его предшественник на этом посту Александр Реймер в июне 2017 года был приговорен к восьми годам общего режима по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.