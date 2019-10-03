Четверг, 3 октября 2019

В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Об этом с ее ФБ-страницы сообщила дочь журналистки.

По словам Юзик-младшей, она узнала о задержании матери от бабушки, которой задержанная позвонила. “Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала”, – написала дочь журналистки. По ее словам, в субботу пройдет суд над матерью, “решающий ее судьбу” (вероятно, по избранию меры пресечения).

Как сообщил журналист, бывший муж Юзик Боис Войцеховский, ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Позже представитель иранского МИДа Аббас Мусави сообщил РИА “Новости”, что Юзик задержана “для дачи ряда объяснений” и ее вскоре отпустят.

По словам Войцеховского, в аэропорту у журналистки отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Накануне, пишет он, Юзик в гостинице задержали бойцы Корпуса стражей исламской революции, выломав дверь в номер. “Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд”, – написал он.

По информации журналиста, Юзик “пару лет назад” работала в Тегеране корреспондентом. Как сообщил Войцеховский РБК, Юзик работала в Тегеране по приглашению местного издательского дома. На днях, пишет Войцеховский, она снова поехала в иранскую столицу “по приглашению”. Mash сообщает, что Юзик находилась в Иране как туристка по приглашению знакомого; по сведениям издания, обвинение ей до сих пор не предъявлено.

Как передает Интерфакс со ссылкой на представителя российского МИДа Марию Захарову, в связи с задержанием Юзик в ведомство приглашен посол Ирана в Москве. По словам Захаровой, это сделано “для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки”.

В российском посольстве в Тегеране агентству сообщили, что Юзик не уведомляла российские власти о своей поездке и возникших сложностях в стране. Дипломат отметил, что журналистка, по словам ее мужа и дочери, “ожидала, что столкнется здесь (в Иране. – Ред.) с определенными проблемами”.

В последние годы Юзик была фрилансером, сотрудничая с рядом изданий, в том числе журналом GQ. До этого она работала в “Комсомольской правде” и “Московском комсомольце”. Юзик – автор книг “Невесты Аллаха” о террористках-смертницах с Кавказа и “Бесланский словарь” о теракте в Беслане в 2004 году. Она неодократно работала в горячих точках.

В 2016-м журналистка баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане при поддержке “Открытой России” Михаила Ходорковского.

Юзик неоднократно выступала в СМИ как эксперт по Ирану. В частности, в 2015 году она комментировала приезд в Москву генерала Касема Сулеймани – командующего спецподразделения “Эль-Кудс” в составе КСИР. Глава разведслужбы КСИР Хосейн Тайеб 3 октября объявил о раскрытии заговора с целью убийства Сулеймани, в причастности к заговору в КСИР обвинили спецслужбы Израиля.