Суббота, 5 октября 2019

В Москве на Коломенской набережной неизвестные активисты закрасили информационные стенды на месте массового захоронения узников Дмитлага. Фотографии опубликованы в фб-сообществе “Нагатинские и Коломенские Артефакты”. На стендах появились надписи “Ложь!”, “Мундепам позор!”, “Рука ЕдРа”, “Кровавая власть”, “Убийца народа” (об Иосифе Сталине. – Ред.), “Народные мстители”.

Как пояснил фотограф Андрей Дворников, один из инициаторов увековечения памяти жертв Дмитлага, власти Нагатинского Затона согласились установить стенды под давлением общественности. Однако подготовленная активистами информация была заменена пропагандистской версией: “заключенные у них жили в комфортабельных бараках, спали на белых простынях, а великий вождь товарищ Сталин, благодаря которому заключенные жили так хорошо, был вдохновителем всех Побед и добрым другом”.

Протестная акция была проведена через несколько дней после установки стендов. “С одной стороны, вроде вандализм, а с другой стороны, глядя на это, веришь в свой народ и в то, что тридцатые у нас больше никогда не повторятся”, – пишет Дворников.

Дмитровский исправительно-трудовой лагерь (Дмитлаг, или Дмитровлаг) был создан в 1932 году для строительства канала Москва – Волга. В августе 1937 года начались массовые расстрелы заключенных Дмитлага на Бутовском полигоне.

Нагатинские краеведы отмечают, что история этого московского района долгие годы замалчивалась.

В воскресенье у Соловецкого камня на Лубянке пройдут одиночные пикеты в рамках акции “Бессмертный ГУЛАГ”. Московские власти запретили шествие памяти жертв сталинских репрессий, запланированное сначала на 6-е, а затем на 13 октября.