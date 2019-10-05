Суббота, 5 октября 2019

В Киеве и других украинских городах проходят массовые митинги против уступок в процессе мирного урегулирования в Донбассе. По оценке полиции, к 14 часам на столичном Майдане Незалежности на акцию “Остановим капитуляцию” собралось около 10 тысяч человек. Они пришли без партийных флагов и символики. Экс-президент и лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко также пришел на Майдан.

“На вече мы выдвинем ультиматум властям и обсудим стратегию и план дальнейших действий. Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции. Акция пройдет исключительно под национальными флагами”, – говорилось в обращении организаторов.

С Майдана участники акции двинулись шествием к офису президента.

Акции “Остановим капитуляцию” в форме народных сходов (“вече”) проходят в большинстве украинских областных центров: Львове, Николаеве, Запорожье, Херсоне, Сумах, Днепре, Ивано-Франковске, Ченовцах, Виннице, Одессе, Ужгороде, Мариуполе, Кривом Роге и других городах. В Харькове митинг завершился исполнением украинского гимна.

Протесты начались 2 октября, после того как украинская сторона на переговорах контактной группы в Минске дала согласие на так называемую “формулу Штайнмайера”. Она предусматривает, что Украина предоставит особый статус оккупированным районам Донбасса, после того как там пройдут выборы, признанные ОБСЕ.

Президент Владимир Зеленский в специальном видеообращении заявил, что принятие “формулы Штайнмайера” не означает отказа от Донбасса. Он подчеркнул, что для проведения местных выборов на территориях, контролируемых “ЛНР” и “ДНР”, необходимо выполнение ряда условий: полное прекращение огня, вывод вооруженных формирований, обмен пленными, восстановление украинского контроля над границей. Выборы, по его словам, должны пройти по украинским законам с допуском украинских кандидатов, журналистов и международных наблюдателей.

Зеленский напомнил, что согласование “формулы Штайнмайера” было предварительным условием проведения саммита в нормандском формате – эта встреча должна состояться в Париже, дата пока не назначена.