Воскресенье, 6 октября 2019

Подсудимые. Кадр видео

Два с половиной года назад в результате взрыва в петербургском метро погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника, десятки пострадали. Полгода назад начался и сейчас близится к завершению суд над 11-ю обвиняемыми – десятью мужчинами и одной женщиной. Никто из них не признает вину. Рассказываем, что стало известно за эти полгода о причастности подсудимых к взрыву.

О деле вкратце

Обвинение считает, что самоподрыв в вагоне поезда, отошедшего от “Сенной площади” в сторону “Технологического института”, совершил выходец из киргизского Оша Акбаржон Джалилов. Он же, согласно материалам дела, минут за 50 до взрыва оставил сумку на “Площади Восстания” – в ней, утверждает следствие, было самодельное взрывное устройство, которое вовремя разминировали.

Ответственной за взрыв обвинение назначило организацию “Катиба Таухид валь-Джихад” (“Батальон Джихад и единобожие”). Это группа боевиков, воюющая в Сирии и возглавляемая Сирожиддином Мухтаровым, этническим уйгуром, выходцем из Оша. Однако никаких данных о том, что “Катиба Таухид валь-Джихад” брала на себя ответственность за взрыв или выдвигала требования, ни в деле, ни в СМИ нет.

В деле три бомбы. Одна – та, что взорвалась в поезде, отъехавшем от “Сенной”. Вторая – та, что оставлена в сумке на “Площади Восстания”. Третья, по версии обвинения, найдена во время обыска в квартире на Товарищеском проспекте в Петербурге. Все эти бомбы сделаны с использованием корпуса огнетушителя, а в качестве взрывчатого вещества в них использовалась смесь аммиачной селитры и карамелизованного сахара.

Подсудимых можно разделить на две условные группы – подмосковную и петербургскую. Даже в суде эти группы разделены стеклянной перегородкой. В первой четыре человека: это братья Аброр и Акрам Азимовы и два человека, работавшие в одном кафе с Аброром, – Шохиста Каримова и Содик Ортиков. В петербургской группе семь человек, и все они проживали в уже упомянутой однокомнатной квартире на Товарищеском проспекте: братья Мухаммадюсуп и Ибрагимжон Эрматовы, Аъзамжон Махмудов, Сайфилла Хакимов, Бахром Эргашев, Дилмурод Муидинов, Махамадюсуф Мирзаалимов.

Как утверждает следствие, все они состояли в “Катиба Таухид валь-Джихад”. Абсолютно всем как участникам одного террористического сообщества вменяют теракт, покушение на теракт (бомба на “Восстания”) и приготовление к теракту (бомба на Товарищеском), а также ряд статей о хранении и изготовлении взрывных устройств. Обвинения в теракте, унесшем жизни людей, достаточно, чтобы назначить пожизненное лишение свободы для мужчин и максимальный срок для Шохисты Каримовой.

На сегодняшний момент все подсудимые, кроме Аброра Азимова, дали показания.

Братья Азимовы

Аброр Азимов – ключевой обвиняемый по делу. Прежде всего их вместе с братом Акрамом обвиняют в финансировании Джалилова. Аброр Азимов перевел Джалилову чуть более 122 тысяч рублей, а Акрам Азимов привез брату 2500 долларов в качестве компенсации из Турции от “Ахмада” (следствие считает, что под таким прозвищем скрывался “заместитель” Мухтарова, участник “Катиба Таухид валь-Джихад” Бобиржон Махбубов). На эти деньги Джалилов снял квартиру, жил месяц и закупил предметы для самодельной бомбы (на бомбу ушло чуть больше 10 тысяч рублей). Еще 5 тысяч Джалилов вернул Аброру Азимову на Qiwi-кошелек.

Хотя Аброр Азимов еще не дал показания, он уже говорил о том, что действительно переводил деньги по просьбе некоего знакомого, но кому и зачем – не знал. Акрам Азимов подтвердил, что, когда был в Турции, забрал у какого-то мужчины деньги и передал брату.

Другое обвинение против Аброра Азимова заключается в том, что 1 и 2 апреля 2017 года он инструктировал и вдохновлял Джалилова по телефону. Азимов пользовался при этом сим-картой +7-903-***-54-85, активированной 31 марта. Обвинение располагает тремя аудиозаписями телефонных разговоров двух мужчин на узбекском языке и фонографической экспертизой, заключившей, что один из собеседников – Аброр Азимов и он выслушивает, что Джалилов сделал две бомбы, дает совет обработать квартиру хлором, обещает читать молитвы и т.д. Сам Азимов отрицает, что на записях его голос.

Эта улика может показаться на первый взгляд убедительным доказательством вины Аброра Азимова, но с ней связан целый ряд странностей. Звонки есть в биллингах двух номеров Джалилова, но в биллинге самого номера +7-903-***-54-85 их нет. В процессе разговора собеседник, которого обвинение считает Аброром Азимовым, просит того, кого называют Джалиловым (к слову, непонятно, как идентифицировали голос Джалилова), положить остаток денег на Qiwi-кошелек и диктует номер +7-903-***-54-85, хотя этот номер и так должен был отобразиться на экране. Почему-то террористы, которым обвинение приписывает отличные навыки конспирации, зачем-то, имея доступ к разным безопасным мессенджерам, говорили по телефону.

Не одалживайте коллеге телефон

Вместе с Аброром Азимовым в кафе “Лесное” в Одинцовском районе Московской области работали зеленщица Шохиста Каримова и повар Содик Ортиков. Когда 31 марта Азимову нужно было активировать сим-карту с номером +7-903-***-54-85, он попросил Каримову дать ему свой телефон, чтобы поставить туда симку, а Ортикова попросил сделать тестовый звонок, чтобы проверить, работает ли сим-карта. Обвинение расценивает это так: “Каримова и Ортиков обеспечили террористическое сообщество средствами связи”. Знали ли они, выполняя простую бытовую просьбу коллеги, что участвуют в подготовке теракта (если это вообще так)? Об этом в деле нет ни слова. Тем не менее обоих обвиняют в теракте, а также и в участии в “Катиба Таухид валь-Джихад”, подтверждений чему также ноль.

И Каримова, и Ортиков жили в общежитии, которое предоставляло им кафе, – в женском и в мужском соответственно. Рано утром 6 апреля в обоих общежитиях начались обыски. У Ортикова и Каримовой нашли по гранате: у него под матрасом, а у нее – в дамской сумочке. Кроме того, у Каримовой изъяли электродетонатор, а у Ортикова пистолет с патронами, две тротиловые шашки и 105 граммов взрывчатого вещества на основе карамелизованного сахара и селитры. Оба они утверждают, что все находки подброшены, что оперативники сразу же брали у них образцы слюны, а также проводили предметами по телу, чтобы оставить на них биологические следы.

- Я была в таком состоянии, что даже имя не могла свое произнести после того, как увидела, что выпало из моей сумки. Я полностью подчинилась их требованиям… Я воспитана так, что людям, которые находятся в форменной одежде, мы не задаем никаких вопросов… Я, по крайней мере, до сегодняшнего времени была уверена, что такие люди не могут сделать неправомерных действий, – плакала Каримова, давая показания на суде. Говорит, поначалу подумала, что это обычная проверка документов у мигранток. – Если при обыске кто-нибудь ко мне подошел и сказал бы: женщина, тебя обвиняют в таком преступлении, – может, я бы сообразила, хотя бы я чего-нибудь понимала, что-нибудь бы предприняла и хотя бы какой-нибудь вопрос задала…

Так, в полном ступоре и в тапочках, она поехала на собственный арест.

Все 11 фигурантов дела о теракте, совершенном 3 апреля 2017 года на станции петербургского метро "Сенная площадь", отвергают обвинение. Подробности: https://t.co/zQd7njDr3Q pic.twitter.com/OVTj86pnRj

— Грани.Ру (@GraniTweet) April 2, 2019

По словам Ортикова, его избивали и душили пакетом, вынудив дать показания о том, что пакет с пистолетом, взрывчаткой и боеприпасами ему оставил Аброр Азимов.

Братья Эрматовы и их общая сим-карта

Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматовы на момент ареста работали строителями в Петербурге, причем у Мухамадюсупа была своя бригада. В начале 2017 года он купил машину и стал дополнительно подрабатывать в такси “Минимум”. Ибрагимжон в 2013-2016 годах работал в “Суши Вок”, но потом уволился из-за аллергии на морепродукты и помогал брату на стройках.

За несколько лет до ареста Мухамадюсуп купил на свое имя сим-карту с номером +7-952-***-58-55. Потом, уехав в Киргизию, он оставил симку на два года брату, а вернувшись, вновь забрал себе. Ибрагимжон Эрматов использовал этот номер в тот период, когда работал в “Суши Вок”. На работе он познакомился с Джалиловым – оба были шеф-поварами и иногда созванивались по рабочим вопросам.

Позже вернувшийся в Петербург Мухамадюсуп стал таксовать с этой сим-картой. 1 апреля 2017 года номер был пойман вышкой на Гражданском, 111 – напротив дома, где снял квартиру Джалилов. По словам Мухамадюсупа Эрматова, по этому адресу был расположен ночной клуб, откуда он развозил клиентов по домам, а с Джалиловым он никогда не общался. В деле говорится, что его сим-карта фиксировалась на Гражданском, 111 и раньше, в том числе 3 марта 2017 года, когда Джалилов еще не заселился на Гражданский, 110.

Похоже, совмещение этих двух факторов (звонки Джалилову с +7-952-***-58-55 в 2015 году и нахождение этого телефона на Гражданском, 111 в 2017-м) стало для ФСБ поводом “колоть” Мухамадюсупа Эрматова, а заодно и всех его соседей.

Террористическая квартира на Товарищеском

Изначально однокомнатную квартиру на Товарищеском проспекте снял Мухамадюсуп Эрматов и жил там вместе с женой и годовалым ребенком. Позже присоединился брат Ибрагимжон. Как рассказали на суде Эрматовы, в январе 2017 года жена с ребенком уехали в Киргизию: из-за питерского климата ребенок часто болел. Братья стали подселять к себе квартирантов, чтобы было легче оплачивать жилье. В частности, они дали объявление в группе помощи узбекам в “Одноклассниках”.

В январе 2017 года к Эрматовым подселился Сайфилла Хакимов, который выполнял ремонтные работы в банке. В феврале въехал стажер “Суши Вок” Дилмурод Муидинов. Аъзамжон Махмудов жил в квартире с середины марта бесплатно: он работал в строительной бригаде Мухаммадюсупа Эрматова и тот не смог ему вовремя заплатить, поэтому пригласил пожить в счет долга. 20 марта Хакимов подселил своего одноклассника Бахрома Эргашева, который устроился вместе с ним делать ремонт. С 1 апреля в квартире стал жить Махамадюсуф Мирзаалимов, сушист, потерявший работу в пригородном кафе и искавший новую.

По версии обвинения, Мухамадюсуп Эрматов вовлек всех этих людей в “Катиба Таухид валь-Джихад” и поселил в квартире для реализации террористических планов. Он дал им задание обследовать район вокруг дома, а также изучать метрополитен, чтобы найти место для теракта и “пути отхода в случае раскрытия”. Собранную своими шестерыми подельниками информацию Мухамадюсуп Эрматов передал Джалилову, и тот “определил объектом совершения террористического акта метрополитен г.Санкт-Петербурга” (шесть человек целенаправленно изучали город только для того, чтобы Джалилов понял, что взрывать нужно не где-нибудь, а в метро). В деле нет даже признательных показаний о том, что жильцы на Товарищеском участвовали в подготовке взрыва 3 апреля, тем более нет ни переписок, ни телефонных разговоров, которые бы об этом свидетельствовали.

Исчезновение Мухамадюсупа Эрматова и обнаружение бомбы

Утром 5 апреля 2017 года Мухамадюсуп Эрматов, по его словам, отправился на встречу с заказчиком. Он спустился во двор, разблокировал пультом двери машины и уже хотел в нее сесть, как к нему подошли трое мужчин в гражданской одежде. Один ударил Эрматова по лицу и сломал нос. Они втащили Эрматова в фургон и увезли.

Заказчик, не дождавшись, позвонил Ибрагимжону Эрматову, чтобы узнать, не проспал ли Мухамадюсуп встречу. Ибрагимжон начал искать брата. В тот же день он обратился в полицию. Со второго раза заявление приняли, поздно вечером участковые пришли в квартиру, сделали фотографии и ушли. Жильцы легли спать.

Той же ночью, если верить рапорту, в 00:58 на телефон доверия ФСБ поступил звонок: “Здравствуйте! ФСБ??? Меня зовут Петр! Себя называть не хочу, боюсь за себя и семью!!! Я хочу сообщить, что я видел человека, который совершил теракт в метро. Он жил со своими друзьями то ли Таджиками, то ли Узбеками на Товарищеском проспекте, д. 22, корп. 1, кв. 362! Они постоянно приходят и уходят, носят большие сумки! Примите меры!!! Страшно!”

Около пяти утра в квартиру ворвались оперативники в масках. Как рассказывают обвиняемые, их положили лицом вниз и не давали двигаться. Кто-то из оперативников подошел к шкафу и воскликнул: “Тут кнопка!”. У жильцов сразу же без протокола взяли образцы слюны, а затем их вывели в подъезд. Ибрагимжон утверждает, что видел, как один из оперативников занес в дом сумку. Через некоторое время силовики объявили об обнаружении самодельного взрывного устройства в кладовке.

Жильцов квартиры повезли в СК. Некоторые из них (Муидинов, Мирзаалимов, Ибрагимжон Эрматов) заявили на суде об избиении. Мирзаалимов рассказывал, что от него требовали, чтобы он оговорил братьев Эрматовых и остался свидетелем по делу, но он не стал этого делать.

Секретная тюрьма

Куда исчез Мухамадюсуп Эрматов? Обвинение считает, что исчезновение было фейком, легендой преступников, которые хотели отвести от себя подозрение. Сам же Эрматов рассказывает, что его привезли сначала в какое-то здание, где расспрашивали, знает ли он Джалилова (он не знал такой фамилии), затем предложили сходить в туалет и умыться от крови, шедшей из разбитого носа, дали одноразовую одежду и куда-то повезли. Везли 8-10 часов, как потом стало понятно, в Москву. Доставили в подвал, где начали пытать током.

- Я говорю: “Чего вы от меня хотите? Хотя бы скажите. Все, хватит, все, хватит”. Я уже сознание терял, они меня водой поливали и опять начали давать током… Потом, спустя какое-то время, другой человек подходил, он меня допрашивал. Спрашивал, где я родился, как я жил, когда приехал, сколько раз. Я все ему рассказал. В конце он говорит: “Джалилова знаешь?” Я говорю: “Нет, не знаю”. – “Ты во всем говоришь правду, но тут ты врешь”. – “Если бы я знал, я сказал. Хотя бы покажите фотографию”. Они все повторяли: “Ты везде говоришь правду, но здесь ты врешь”. Потом провод зацепили в пах. После этого я им сказал: “Все, что вы скажете, я скажу сам”. – “Ты должен сказать следователю, что ты знаешь Джалилова, что ты от него брал сумку”.

Аброр Азимов попал в секретную тюрьму на день раньше: его перехватили в районе Наро-Фоминска, когда он выезжал из Москвы на машине, найденной через Blablacar. Последним из фигурантов в подвале оказался Акрам Азимов: его похитили 15 апреля из больницы в Оше, где он проходил лечение от гайморита. В спецоперации, очевидно, участвовали сотрудники киргизского Комитета нацбезопасности. Акрама Азимова на самолете доставили в Домодедово, а оттуда в подвал.

Акрама Азимова начали пытать током и спрашивать, знает ли он, кто такой Ахмад.

- Этот Ахмад знакомый брата, я его лично не знаю. Они начали кричать, что я вру, что он какой-то амир, террорист, что я дал ему какую-то присягу. Я удивился: какая присяга, разве сейчас люди дают какие-то присяги, это же было в Средневековье. Они сказали: “Ты еще и умничаешь” – и усилили ток… И кричали: ты знаешь, кто такой Ахмад, ты знаешь, что он амир, ты знаешь, что он завербовал твоего брата.

Все трое, прошедшие через пытки в секретной тюрьме, дали признательные показания, от которых сейчас отказываются.

В официальной версии, разумеется, никакой секретной тюрьмы не было, а были лишь террористы, находившиеся в бегах. 17 апреля произошло официальное задержание Аброра Азимова. Как он утверждает, задержание было инсценировано на камеру. За поясом у Аброра (точнее, под резинкой трусов) был заткнут пистолет, который, по его словам, ему подбросили.

19 апреля Акрама Азимова вывезли на автобусную остановку и тоже задержали под камеры, только не с пистолетом, а с гранатой. Мухамадюсупа Эрматова держали в подвале дольше всех – до 11 мая. Его перевезли к следователю без показательной видеосъемки, лишь написав в протоколе, что он был задержан в парке “Дружба”.

И Акрам Азимов, и Мухамадюсуп Эрматов (Аброр Азимов пока не выступал) рассказали на суде, что не могли поначалу отказаться от признательных показаний, потому что в кабинете следователя присутствовали пытавшие их оперативники.

Дело о теракте в петербургском метро – огромное и сложное, мы рассказали сейчас только об основных его аспектах. Доверие к расследованию подорвано наличием случайных людей, подброшенными гранатами, пытками и оперативными вымыслами.