Среда, 2 октября 2019

Амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву “изгонять Владимира Путина”, а сейчас обвиняется в экстремизме. Об этом сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытки” Алексея Прянишникова.

По словам Пряшишникова, в четвег один из сотрудников СКР сообщил адвокату Габышева Ольге Тимофеевой, что ее подзащитный признан невменяемым. Из его слов неясно, какое отношение к делу имеет СКР: статья 280 УК (публичные призывы к экстремизму), по которой обвиняется шаман, относится к подследственности ФСБ. Как пояснил правозащитник, защита согласна со следствием в том, что амбулаторная экспертиза “не дает возможности дать адекватное заключение по состоянию человека – недостаточно времени и способов, чтобы дать ответ о вменяемости или невменяемости”. Он подчеркнул, что необходимо провести с Габышевым стационарную психэкспертизу.

“Мы уже собрали комиссию из независимых экспертов, которые в ближайшую неделю проведут свою экспертизу относительно вменяемости или невменяемости Габышева”, – добавил Прянишников.

Габышева задержали в ночь на 19 сентября на границе с Иркутской областью и вывезли в Якутск. Там его на время поместили в психоневрологический диспансер, но затем отпустили домой.

Габышеву инкриминирована часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Ему грозит до 4 лет колонии. Следователь взял с Габышева подписку о невыезде.

Cогласно фабуле дела, Габышев в период с 6 марта по 22 мая, “находясь в неустановленном месте, обратился лично в устной форме к группе людей в общественном месте, то есть публично, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности”. Психолингвистическая экспертиза усмотрела в его высказываниях “публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В.В. Путина”.

21 сентября стало известно, что Габышев отозвал согласие на добровольное психиатрическое обследование. Как сообщал Прянишников, он дал его под давлением сотрудников ФСБ, которые взамен пообещали шаману вместо ареста отпустить его под подписку.

Габышев в течение четырех месяцев шел в Москву из Якутии по дальневосточным трассам. Он прошел почти две тысячи километров, пообщался с сотнями водителей, видео его проповедей набрало на YouTube больше миллиона просмотров. В июле он собрал в Чите антипутинский митинг на 700 человек. Шаман заявил на акции, что бог ему сказал, что “Путин не человек, а демон и он должен его изгнать”. Габышев уточнил, что уже начал это делать и пока его главные действия – мирные собрания и митинги. Однако, заметил шаман, если это не поможет, он готов применить и “другие методы”.

Сторонники шамана сперва продолжили путь без него, однако 25 сентября объявили о самороспуске отряда после визита в их лагерь неких “вежливых людей”, которые отвели нескольких человек из отряда в полицию и пригрозили, что участников похода признают террористами.

30 сентября сторонники Габышева объявили о намерении возобновить поход под наванием “Путь шамана”. Они собираются выйти из Новосибирска, поход запланирован как туристическое или спортивное событие “без призывов к чему-либо”.