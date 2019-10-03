Четверг, 3 октября 2019

Коллегия Мосгорсуда в составе судей Ольги Неделиной, Татьяны Додоновой и Светланы Федоровой оставила в силе приговор 30-летнему финансовому менеджеру из Подмосковья Владиславу Синице, осужденному к 5 годам общего режима за твит о детях силовиков. Об этом сообщает “Медиазона”. Блогер признан виновным по пункту “а” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти с угрозой применения насилия).

Блогер участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

“Хочу выразить сожаление, что из меня делают не только экстремиста, но и идиота”, – сказал Синица в последнем слове. Он заявил, что его твит не возбуждал вражду, поэтому администрация Твиттера не удалила запись. “Полностью согласен с тем, что никто не должен сидеть за слова. Я не согласен с теми трактовками, которые мне приписывают недобросовестные СМИ. Это даже не 37-й год, это охота на ведьм, присущая XIII веку”, – подчеркнул блогер.

Прокурор Анастасия Зверева в прениях заявила, что в твите Синицы “предлагается форма физического воздействия” на родных силовиков с целью сформировать у них представление, что они больше не могут работать в силовых структурах.

Адвокат “Агоры” Денис Тихонов, выступая в прениях, ссылался на Библию, многие спорные вещи в которой не расцениваются обществом как экстремизм. “Ни в какое сравнение не идет его высказывание с тем, что написано там”, – отметил он. Кроме Тихонова Синицу защищали два других адвоката “Агоры” – Андрей Сабинин и Дмитрий Динзе.

В прениях обвиняемый настаивал, что много писал о незаконной деятельности силовиков, но не критиковал их за законные действия, поэтому его твиты нельзя толковать как относящиеся ко всем сотрудникам силовых структур. “Указанная запись не адресована широкому кругу лиц, является ответом названному пользователю в качестве симметричного ответа”, – заметил Синица, подчеркнув, что его текст – это рассуждение и он не хотел наступления упомянутых в нем последствий.

Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию Синицы 3 октября. Судьи в этот день отклонили ряд ходатайств защиты: в частности, отказались допрашивать эксперта Новожилову, согласно заключению которой в твите Синицы не было призывов к насилию, отказали в допросе свидетелей-росгвардейцев, которые видели твит Синицы.

Во время заседания выяснилось, что адвоката Тихонова и судей ознакомили с разными постановлениями о привлечениями Синицы в качестве обвиняемого – в них указаны разные места совершения “преступления” и мотивы. Кроме того, мать Синицы, выступая в суде, заявила, что телефоном ее сына кто-то пользовался 6 августа.

Прокурор в пятницу подтвердила это, сообщив, что использование телефона удостоверено подписями понятых в протоколе осмотра предметов. Расхождения в документах Зверева назвала “технической ошибкой”.

3 сентября Синицу приговорила к 5 годам общего режима судья Пресненского райсуда Елена Абрамова.

Твит Синицы был опубликован 31 июля в связи с кампанией деанонимизации силовиков. В ответ на запись пользователя “Голос Мордора”, критиковавшего ее, Синица написал: “Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы!)”.

В основу дела легли две экспертизы твита, одну из которых провела ФСБ, а другую – АНО “Центр социокультурных экспертиз”. Авторами второй экспертизы стали переводчик Александр Тарасов и основатель “Центра”, учительница математики Наталия Крюкова. “Центр” в 2012 году проводил экспертизу по делу Pussy Riot. Кроме того, этим же авторам принадлежит экспертиза, на основании которой была признана экстремистской Библия свидетелей Иеговы.