Четверг, 3 октября 2019

Из выступления в ПАСЕ 3 октября

В России достаточно жесткое законодательство по поводу наказания организаторов, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги… где может быть нахождение детей небезопасно вообще… И понятно, что государство озабочено об этих ситуациях использования детей.

Вы знаете, дети считают это героизмом, романтикой. Они хайпуют, они выставляют это в интернет… Мы недооцениваем последствия психологические участия в таких митингах. К сожалению, в России есть факты трагических событий – что произошло с этими детьми, которые в раннем детстве участвовали в данных несанкционированных митингах и были вовлечены организаторами.

…Вы родители, вы бабушки и дедушки. Вы тоже не хотели бы, чтобы ваши дети оказались на таких митингах и чтобы они были вовлечены в эти истории.

…Западные СМИ вам покажут картинку, как злой дяденька полицейский ведет ребенка за рюкзак в участок. Разве он не должен был это сделать? Ведь ребенок висел на столбе, это опасность была его жизни… Сам факт его появления на этом митинге неприемлем.

Ссылка