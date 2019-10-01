Вторник, 1 октября 2019

В Махачкале силовики провели обыск в редакции дагестанской газеты “Черновик”, сообщается в телеграм-канале издания. Следственные мероприятия проводились в рамках дела редактора отдела религии газеты Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в организации финансировании терроризма и участии в “Исламском государстве”.

Как сообщил “Кавказ. Реалиям” заместитель главного редактора “Черновика” Магомед Магомедов, вооруженные люди пришли в редакцию в среду утром. Обыски проводили следователи по делу Гаджиева Шамиль Валимагомедов и Надир Телевов. Сопровождавшие их вооруженные люди не представились. По данным “Кавказ. Реалий”, следственные действия проводились сотрудниками управления СКР по Дагестану, а сопровождали их представители ФСБ. Следователи требовали открыть кабинеты главного редактора и учредителя газеты, которые находятся в отъезде.

Редакция призвала всех, кто может, собраться у офиса газеты. Возле него журналисты записали видеообращения в поддержку ингушской активистки Зарифы Саутеевой, обвиняемую в применении насилия к полицейским на митинге 26-27 марта в Магасе.

Журналистов, собравшихся у редакции, и адвоката Арсена Шабанова не пускали внутрь. Силовики угрожали журналистам и требовали не снимать: так, журналисту газеты “Новое дело” Гаджимураду Сагитову они обещали сломать телефон, высказывались также угрозы в адрес журналиста той же газеты Идриса Юсупова. Силовики отталкивали журналистов от редакции.

Визитеры вынесли из редакции системный блок.

Гаджиева задержали в Махачкале 14 июня, у него в квартире прошел обыск. По тому же делу в тот же день в дагестанской столице был схвачен Абубакар Ризванов, а в Москве – предприниматель Кемаль Тамбиев. Гаджиеву вменяют организацию финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК; от 15 до 20 лет) и участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 кодекса; от 10 до 20 лет). Таким образом, по совокупности “преступлений” ему грозит до 25 лет.

16 июня Советский райсуд Махачкалы продлил Гаджиеву, Тамбиеву и Ризванову срок задержания на 48 часов, а через два дня отправил подозреваемых в СИЗО. Тамбиев на суде 16-го числа сказал Гаджиеву, что оговорил его под пытками, и принес извинения журналисту.

В деле, кроме Гаджиева, еще 10 подозреваемых, сообщала “Медиазона”. По версии следствия, журналист вместе с другими подозреваемыми с 2013 года принял участие в деятельности “Исламского государства” “путем организации финансирования терроризма”. Как утверждается, деньги собирались на счета собранных подозреваемыми благотворительных фондов “Ансар”, “Амана” и “Мухаджирун”, а также на счета в платежных системах Qiwi, WebMoney и “Яндекс. Деньги”.

Один из подозреваемых – дагестанский проповедник-эмигрант Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого российское следствие считает организатором финансирования “Джабхат ан-нусры” через благотворительные фонды. Против россиян возбуждено уже более 10 дел о перечислении денег на счета Саситлинского. В связи с ним ФСБ упоминала фонд “Мухаджирун”.

В деле также упоминается бывший декан отделения исламского богословия Московского исламского института Магомедбасир Гасанов. По крайней мере в 2013 году он возглавлял фонд “Амана”. По информации защищающего Гаджиева адвоката Арсена Шабанова, Гасанов находится за границей. Фонд “Ансар”, по данным источника “Интерфакса”, возглавлялся Ризвановым. Этот фонд занимался помощью сирийским беженцам.

По утверждению источника Интерфакса, Ризванов “осуществлял сбор денег, которые в последующем пересылал за границу боевикам”, за что получил три года колонии и освободился в сентябре 2018 года, но “возобновил свою преступную деятельность”. “На воле он возобновил свою преступную деятельность, и в ходе его разработки правоохранительным органам удалось выйти на Гаджиева и Тамбиева”, – сообщал источник.