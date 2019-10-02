Среда, 2 октября 2019

Фото: t.me/freekotov

Мосгорсуд в пятницу продолжает рассмотрение апелляции на приговор Владиславу Синице. Накануне суд снял с рассмотрения жалобу по делу Евгения Коваленко. Московские предприятия отсуживают у оппозиционеров компенсации за “убытки” от акции 27 июля: по иску ресторана “Армения” взыскано более 240 тысяч рублей, по иску ГБУ “Автомобильные дороги” – более 3,4 миллиона. Продолжаются акции солидарности с политзеками, в том числе пикеты в их поддержку.

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