Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке
Фото: лдпр.рф
Из обращения к министру труда
Перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 1990-е годы. В большей степени пострадали граждане, которым в те годы было 25-45 лет.
…На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как “жертвы перестройки”, которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии.
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