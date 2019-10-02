Среда, 2 октября 2019

Фото: лдпр.рф

Из обращения к министру труда

Перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 1990-е годы. В большей степени пострадали граждане, которым в те годы было 25-45 лет.

…На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как “жертвы перестройки”, которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии.

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