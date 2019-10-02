Среда, 2 октября 2019

Октябрьский райсуд Петербурга признал запрещенной к распространению в России информацию, размещенную в двух ВК-группах, посвященных ЛГБТ. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

В пресс-релизе говорится о ВК-паблике “Российское ЛГБТ сообщество” и группе “Российской ЛГБТ-сети”. Иск об их запрете в суд подал прокурор Центрального района Петербурга Петр Забурко.

В первом паблике, ссылка на который дана в релизе, нет ни одной записи. На него подписаны 6 человек. Одноименный паблик – самый популярный на тему ЛГБТ во “Вконтакте”, на него подписаны 187 тысяч человек.

В релизе также приведена ссылка на группу-дублер “Российской ЛГБТ-сети”, созданную на случай блокировки основной. На нее подписаны 909 человек, а на основную группу – более 72 тысяч человек.

Из пресс-релиза непонятно, идет ли речь о блокировке сообществ-дублеров или основных групп. На момент написания новости и основные сообщества, и дублеры доступны из России.

Как отмечает “Радио Свобода”, “Российское ЛГБТ-сообщество” было самым популярным ЛГБТ-пабликом во “Вконтакте”. Сейчас вся информация из паблика удалена, на него подписаны всего 6 человек. В группе “Российской ЛГБТ-сети” на момент написания новости состоят 883 участника.

Прокуратура после осмотра групп пришла к выводу, что в них содержится “информация, доступная широкому кругу лиц, в том числе и детям, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи”.

“Размещение рисунков, фотографий и видеоизображений, представляющих сцены однополой любви между девушками и юношами, расценивается как публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений”, – заявляют в пресс-службе петербургских судов.