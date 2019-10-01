Вторник, 1 октября 2019

Следственные действия против полицейских, которые задерживали журналиста Голунова, “почти не ведутся”. Причина более чем уважительна: у следователей много другой работы. Они заняты “московским делом”.

Российские новости, особенно из жизни силовиков, довольно часто звучат как анекдот, причем смешной и свежий, и эта не теряется на фоне прочих подобных. Допустим, генерал Золотов вызывает Навального на дуэль, путая ее с мордобоем. Генерал Шойгу сравнивает разоблачительные тексты про его недвижимость с доносами 1937 года. Генерал Бастрыкин празднует славную годовщину созданной при Петре пыточной Тайной канцелярии. А служащие в бастрыкинском ведомстве изнемогают под бременем трудов непосильных. Не успели они разобраться, кто и почему подбрасывал наркотики журналисту, как уже переброшены на другой участок.

Им теперь надо выяснять, кто и почему избивал российских граждан, мешавших проходу других граждан, на столичных улицах и площадях. Анекдот продолжается, преображаясь в сценку из скетча, и можно вообразить, как еще одна группа следаков тягает на допросы фальсификаторов дел по 212-й и 318-й статьям УК, и ничего из этого не выходит, потому что бунтовщики опять вышли на свои митинги, следователей снова не хватает, и как бы незапятнанные вместе с фальсификаторами допрашивают очередных несогласных. Короче, старухи постоянно вываливаются из окон – таково основное содержание этой бесконечной хохмы.

То есть нет, я, конечно, неправильно анекдот рассказываю. Труженикам СК велено рыть землю в направлении участников “массовых беспорядков” и иных злодеев, которые “применяли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов”. Собственно, практически все эти дела уже в судах, и в обвинительных актах, и в прениях сторон, и в приговорах первых инстанций и вторых воспроизводится эпоха. Во всех ее качественных показателях, включая качество проведенного следствия, качество предъявленного обвинения, качество судебных вердиктов.

Если же говорить всерьез, то в опубликованном новостным агентством сообщении со ссылкой на анонимный источник много пищи для размышлений печальных. О том, например, что до тех пор, пока в России не начнут привлекать к ответственности полицейских, росгвардейцев, чекистов, следователей, прокуроров и судей, причастных – выскажу оценочное суждение – к заведомо преступным действиям в отношении соотечественников, ничего в стране не изменится. И нет здесь особой разницы между теми, кто подкидывает людям пакетики с мефедроном, и теми, кто подбрасывает им массовые беспорядки. Недоразоблаченный омоновец “Цыплаков”, двинувший кулаком в печень скрученной девушке Дарье, безымянные полисмены, сломавшие ногу мирно стоявшему рядом с ними дизайнеру Коновалову, росгвардеец Лягин и его подельники, напавшие на Павла Устинова, судья Криворучко, который вынес ему очевидно беззаконный приговор, судья Абрамова, закатавшая на пять лет блогера Синицу за слова, – все они и многие другие подозреваются в преступлениях по разным статьям, карающим за лжесвидетельство, превышение полномочий, судебный произвол и т.д.

Проблема, однако, заключается в том, что устанавливать их личности, расследовать их дела, судить и приговаривать сегодня в Российской Федерации некому. Рыба вообще гниет по-разному, но эта наша правоохранительная большеротая акула смердит именно что с головы. И покуда в своих высоких кабинетах сидят Золотов, Бастрыкин и Бортников, Чайка и Колокольцев, Егорова и Лебедев, не говоря уж о гаранте Конституции, правопорядок на свежем воздухе и правосудие в душных переполненных залах будут соблюдаться и вершиться так, как сейчас. Поскольку дубинка омоновца, лежащая на весах Фемиды, символизирует этот режим почище любых орлов, и если начальство начнет копать под озорующих росгвардейцев и апатичных судей, то и провалится в бездну вместе с ними. И не надо вспоминать про разных невезучих полковников, собиравших дань со всяких банкиров и бандитов и пострадавших от того, что не умели вовремя остановиться, поделившись с вышестоящими товарищами. Они, конечно, тоже опора государства, но опора, как бы сказать, шаткая и в иных случаях подлежащая замене.

Собирательный Цыплаков в принципе незаменим. И собирательный Криворучко тоже. Их нельзя обижать и трогать, не то в другой раз они откажутся бить и приговаривать – и не станет путинской России.

Так что круговорот недорасследованных щекотливых и потому брошенных дел в нашей правоохранительной природе – это явление объективное. Это процесс естественный, как и суды, в которых уволенные от греха подальше офицеры полиции борются за свою прижизненную реабилитацию и восстановление на службе. Есть предположение, что они все-таки проиграют, ибо лишний шум руководству не нужен, и пусть радуются, что не посадили за Голунова – по тем причинам, о которых сказано выше. Хотя не исключено, что правда в ее нынешнем обличье все-таки победит, социально близкий полисменам председательствующий в Мосгорсуде вынесет вердикт справедливый и совершенно невиновные перед властью умельцы будут оправданы.

Это не украсит анекдот, ибо концовка в нем по законам жанра должна быть неожиданной, где-то даже парадоксальной. Зато такой финал будет выглядеть реалистично, и никто не усомнится, вежливо посмеявшись, что все тут было по-честному. Все как в нашей жизни бывает и в полном соответствии с незыблемыми в течение последних шести как минимум лет принципами российского правосудия.