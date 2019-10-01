Вторник, 1 октября 2019

Коллегия Южного военного окружного суда в Ростове-на-Дону под председательством судьи Игоря Костина приговорила блогера “Крымской солидарности” Наримана Мемедеминова к двум с половиной годам общего режима по обвинению в призывах к терроризму, сообщают “Крым. Реалии”.

Как уточняют “Ґрати”, Мемедеминов будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Суд переквалифицировал обвинение с части 2 на более мягкую часть 1 статьи 205.2 УК российского УК (публичные призывы к терроризму), убрав из обвинения квалифицирующий признак – использование интернета. Ему назначили срок ниже низшего, санкция этой нормы – от 5 до 7 лет колонии.

Поскольку политзек осужден по “террористической” статье, к нему не применим закон о льготном зачете времени, проведенного в СИЗО. Мемедеминов провел в неволе чуть больше полутора лет – ему остается находиться в заключении около года.

27 сентября в судебных прениях прокурор Алексей Айдинов попросил приговорить Мемедеминова к 6 годам колонии. 1 октября политзек выступил с последним словом. По его словам, те, кто причастен к преследованию крымских татар, хотят, чтобы он “раскаялся” и признал “вину”. “Для чего? Все очень просто: чтобы говорить: “Мы арестовываем террористов, экстремистов” – как, помните, заявила Поклонская (бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. – Ред.) после арестов: “Это не татары, это террористы”?”. Политзек назвал право и судопроизводство в России “шаблонным”, приведя в пример преследования за причастность к “Хизб ут-тахрир” и Меджлису крымскотатарского народа. Он призвал продолжать работу по защите крымских политзаключенных, а журналистов – продолжать освещать его процесс.

“Ни у кого нет никакого права сегодня говорить про мой народ: “террористы, экстремисты”, потому что это также ложь. И наши дети, дети всех крымских политзаключенных, будут знать, что их отцы – не предатели своей культуры, своей основы, своей религии!” – подчеркнул политзек.

Мемедеминова преследуют за публикацию в личном youtube-канале трех видео, размещенных еще до аннексии Крыма: “Одна Умма – один флаг” о митинге “Хизб ут-тахрир” в Симферополе, “10 дней Рамадана” и ролика “Не просто древняя постройка, а часть идейного фундамента” о мечети в Ханском дворце в Бахчисарае. Следствие настаивало, что Мемедеминов виновен в том, что не удалил ролики после 2014 года, “осознавая факт вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации”. Кроме того, Мемедеминову инкриминиовали два репоста чужих видеозаписей на личной ВК-странице – “встречи на русском языке неустановленного лица со словами “Хизб ут-тахрир” – мировой призыв” и ролика “2 года с начала революции” о ситуации в Сирии.

Мемедеминову 36 лет, он житель села Холмовка (Заланкёй) под Бахчисараем. Активист был задержан 22 марта прошлого года после обыска у него в доме и на другой день отправлен в СИЗО. На воле у политзека остались трое детей.