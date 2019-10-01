Вторник, 1 октября 2019

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма подписал “формулу Штайнмайера”.

В письме Кучмы представителю ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику формула изложена следующим образом: закон об особом статусе отдельных районов Донбасса должен вступить в силу на временной основе в день местных выборов в этих районах, которые будут проходить в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом. Отдельные районы Донбасса приобретают особый статус на постоянной основе, если в отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ прошедшие выборы будут признаны в целом соответствующими международным демократическим стандартам и нормам ОБСЕ.

При этом остается нерешенным главный вопрос: как именно должны проводиться выборы по украинскому законодательству, если в Донбассе находятся российские войска и пророссийские боевики, а деятельность украинских партий и СМИ на подконтрольной им территории невозможна.

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что “никаких выборов под дулом пулеметов не будет”. Он напомнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря и скоро будет разрабатываться новый аналогичный закон. Зеленский пообещал, что в новом законе “не будет пересечена ни одна красная линия”.

В среду с совместным заявлением по поводу “формулы Штайнмайера” выступили главы так называемых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник: они утверждают, что, подписав этот план, Киев тем самым “признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы”. “Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией”, – отметили главари боевиков.

“Когда он (Зеленский. – Ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит”, – заявили они. Таким образом, представители “республик” фактически ставят крест на возможности реализации “формулы Штайнмайера”.

В Киеве новый дипломатический поворот встретили с тревогой. Одни обвиняют украинскую власть в предательстве, другие считают, что фактически ничего не поменялось. По мнению журналиста Виталия Портникова, принятие “формулы Штайнмайера” Украиной в условиях, когда стороны трактуют ее условия противоположным образом, может как привести к обострению ситуации, так и стать возможностью для “тихой капитуляции” команды Зеленского перед Кремлем. “А это значит, что большинство украинцев во главе с президентом – как это уже неоднократно было в истории – променяет перспективы государственности на перспективы призрачного мира с бывшей метрополией. И в итоге снова сделает Украину частью России”, – пишет он.

Уехавший из Донецка в Киев журналист Денис Казанский называет три условия, от которых не должна отступать украинская власть: отсутствие изменений в Конституцию, разоружение незаконных вооруженных формирований, выборы только в соответствии с законами Украины. “Если будут попытки слить хотя бы один из этих ключевых пунктов, следует рассматривать такую попытку как капитуляцию и протестовать против нее всеми возможными способами”, – резюмирует он.

“На самом деле никакая “формула” не гарантирует Донбассу никакого “особого статуса”. Он может быть закреплен только в Конституции Украины. А изменить Конституцию невозможно никакой “формулой”: ни Путина, ни Меркель с Макроном, ни даже Зеленского. Это может сделать только украинский парламент, который ничего в Минске вчера не подписывал. А депутатам Рады, даже если захотят, будет трудно дать такой статус , учитывая, что они заседают в Киеве, а не в Донецке, и прекрасно осознают, чем это может закончиться. Так что это далеко не признание Киевом “особого права народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы”. Скорее это начало новой игры, между теми же противниками, и Пушилин с Пасечником в ней даже не пешки”, – уверен другой бывший житель Донецка, главный редактор информагентства “Остров” Сергей Гармаш.

Действующий закон об особом статусе Донбасса предусматривает вывод всех незаконных вооруженных формирований из Украины и недопущение их вмешательства в процесс выборов, напоминает бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем. “Этот закон действует ровно до 1 января 2020 года. После чего его действие можно продлить либо в нынешней редакции, либо с новыми изменениями. От того, каким будет это наполнение, и можно будет сказать, случилась ли вчера катастрофа или нет. И прямолинейные схемы в этой истории не работают. Так же, как не работали по времена Петра Порошенко. У парламента сложная задача – с одной стороны, поддержать решение президента, а с другой – не сдать интересы страны и не получить мину замедленного действия в виде местных выборов под дулом российских автоматов и военных преступников в местных советах Донецкой и Луганской областей”, – отмечает он.

Митинг во Львове против “формулы Штайнмайера”. Фото Марины Сотниковой