Воскресенье, 29 сентября 2019

15-летнему московскому анархисту Кириллу Кузьминкину, арестованному по делу о взрывчатке, собираются вменить приготовление к теракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

По словам источника, СКР готовит документы для возбуждения против школьника дела “по статье 205 УК РФ через статью 30 УК РФ”. Следовательно, речь идет о квалификации дела по части 1 статьи 30 – статье 205 УК (приготовление к теракту).

Родственники политзека подтвердили ТАСС, что ему готовятся ужесточить обвинение, и обвинили следствие в шантаже. “Следствие решилось на откровенный, ничем не прикрытый шантаж, и теперь ему, в отношении которого следствие оказалось не в состоянии доказать тот состав, который ему вменили без малого год назад, следователи предложили на выбор один из двух вариантов: признать вину или быть привлеченным по тяжкой статье”, – сказал дедушка обвиняемого Александр Кузьминкин.

Прокремлевский телеграм-канал “Хороший” после задержания Кузьминкина писал, что школьник якобы собирался взорвать бомбу 4 ноября на Русском марше в Люблине. Также этот ресурс утверждал, будто Кузьминкин был последним человеком, которому 17-летний архангельский студент-анархист Михаил Жлобицкий, устроивший взрыв в здании архангельского УФСБ, звонил перед своей акцией.

В понедельник Пресненский райсуд Москвы в закрытом заседании продлил Жлобицкому срок ареста до 2 ноября – к концу этого срока он проведет в неволе ровно год. Срок его ареста истекал 2 октября.

В начале лета Кузьминкин провел месяц на психиатрической экспертизе в Институте им. Сербского. В итоге он был признан вменяемым.

В апреле СКР смягчил школьнику обвинение: если первоначально он обвинялся по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки; от 5 до 12 лет колонии) и по части 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки; от 8 до 12 лет колонии), то сейчас обвиняется по первым частям обеих статей – без квалифицирующего признака действия в составе организованной группы. Санкция части 1 статьи 222.1 – до 5 лет колонии, части 2 статьи 223.1 – от 3 до 6 лет. Таким образом, ранее по совокупности преступлений Кузьминкину грозило до 18 лет колонии, сейчас – только до 9.

В прошлом году ТАСС со ссылок на неназванные источники сообщал, что у Кузьминкина были “сообщники” и по его делу в разработке столичного главка СКР находятся еще четверо подростков.

Кузьминкина, ученика московской школы № 1571 с углубленным изучением физики, схватили 2 ноября прошлого года в ходе облав, начавшихся по всей России после предпринятой двумя днями раньше атаки Жлобицкого на архангельское УФСБ. Как утверждается, московский школьник общался со Жлобицким в интернете.

Заявлялось, что при обыске в квартире подростка в северо-западном московском районе Южное Тушино ФСБ обнаружила самодельные взрывчатые смеси на основе селитры, бездымный порох и иные взрывчатые вещества. Другие источники утверждали, будто у Кузьминкина нашли и готовую бомбу. По утверждению родственников Кузьминкина, он увлекался химией: при обыске, сообщали они, в его квартире были обнаружены не запрещенные законом вещества – такие, как селитра, сахар и жидкость для снятия лака.

Отец подростка Игорь Кузьминкин обвинения отметал. “Дети балуются петардами и так далее, – заявлял он. – Что, теперь на этой волне начнут раздувать из мухи слона?”

6 ноября 2018 года Пресненский райсуд Москвы со второй попытки арестовал Кузьминкина, хотя против ходатайства следователя выступал даже прокурор.

9 ноября анархисту предъявили обвинение.

Кузьминкин вину признать отказался. Сообщалось, что ряд свидетелей дал против него показания.