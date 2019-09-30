Понедельник, 30 сентября 2019

Программа интеграции России и Белоруссии изначально содержала неприемлемые для Минска предложения, заявил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Он подчеркнул, что программа не выходит за рамки договора о создании союзного государства 1999 года. “Да, первоначальные предложения, если говорить откровенно, предусматривали включение каких-то положений, которые были абсолютно неприемлемыми, в частности, для белорусской стороны”, – сказал министр. В частности, по словам Макея, речь шла о создании “каких-то наднациональных структур, что не соответствует, опять-таки, положениям союзного договора”.

“Несколько структур, по которым изначально на каком-то этапе были внесены соответствующие предложения. Президенты, когда встречались в Санкт-Петербурге, обсудив эти вопросы, однозначно сказали, что эти предложения не соответствуют положениям договора, и нет смысла даже обсуждать их”, – добавил глава МИДа.

По мнению Макея, программа интеграции двух государств не несет никакой опасности. “Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое – это сохранение суверенитета наших государств. В данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь”, – сказал он.

“Знаете, сегодня даже если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, я думаю, что вряд ли это удастся, потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах, когда только-только распался Советский Союз. Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость”, – подчеркнул дипломат.

Как заявлял белорусский посол в Москве Владимир Семашко, лидеры России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря. “Коммерсант” сообщал, что программа предполагает частичное объединение экономических систем двух стран: в частности, речь идет о едином Налоговом кодексе, унификации Гражданских кодексов, создании единого регулятора энергетического рынка и объединении таможенной политики, единых принципах банковского и финансового надзора, но с двумя центробанками.