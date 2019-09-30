Понедельник, 30 сентября 2019

Начальник 2-го (банковского) отдела управления “К” ФСБ Кирилл Черкалин, арестованный по делу о мошенничестве и коррупции, получал взятки у входа в здание, где находится его управление, а также в кафе на Лубянской площади, сообщает “Коммерсант”.

Речь идет об эпизоде, взяткодателем по которому проходит бывший владелец КБ “Транспортный” Александр Мазанов, а посредниками – бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО “Европейское Подмосковье” Арно Ходжоян.

Черкалин познакомился с Горбатовым, работавшим тогда в управлении “К”, в 2005 году. Позже Горбатов стал прикомандированным сотрудником ФСБ и перешел на работу в администрацию президента, где возглавил контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Осенью 2013 года Горбатов через Ходжояна, советника Мазанова, договорился, что Мазанов будет платить Черкалину по 50 тысяч долларов за “общее покровительство”. Всего таким образом Черкалин получил 100 тысяч долларов. Еще 100 тысяч долларов было выплачено силовику за уменьшение суммы, на которую ЦБ требовал от “Транспортного” увеличить резерв на возможные потери по ссудам.

Горбатов передавал Черкалину доллары или в кафе, находящихся у здания ФСБ, или на улице.

Горбанов дал показания на Черкалина в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Сейчас он отбывает срок в четыре с половиной года колонии за махинации в отношении владельца одного из московских ломбардов.

Черкалину вменены 6 статьи 290 УК (получение взяток в особо крупных размерах; от 8 до 15 лет) и часть 4 статьи 159 кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере; до 10 лет). По делу о мошенничестве вместе с Черкалиным проходят его бывшие сослуживцы по управлению “К” Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Все трое арестованы. При обысках на трех квартирах Черкалина изъяли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей.

Как сообщали “Проект” и The Bell, высокопоставленные офицеры ФСБ, в том числе Черкалин, участвовали в незаконной схеме “крышевания” банков при поддержке Службы собственной безопасности спецслужбы и сотрудников спецподразделений “Альфа” и “Вымпел”.

18 сентября “Росбалт” сообщил, что Черкалин подал заявление о заключении досудебного соглашения, в рамках которого готов рассказать о всех известных ему эпизодах преступной деятельности.