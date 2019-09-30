Понедельник, 30 сентября 2019

Привлеченные защитой псковской журналистки Светланы Прокопьевой лингвисты и психологи не обнаружили в ее тексте “Репрессии для государства” признаков “оправдания терроризма”, сообщает глава “Агоры” Павел Чиков.

По словам Чикова, в подготовке экспертиз участвовали три доктора наук и профессора, три кандидата наук и доцента Гильдии лингвистов-экспертов, Института русского языка имени А.С. Пушкина и государственных вузов.

Правозащитник опубликовал фрагмент заключения одной из экспертиз.

Во вторник российские СМИ опубликовали открытое письмо Прокопьевой. К акции солидарности присоединились “Медиазона”, “Эхо Москвы”, “Медуза”, “Новая газета”, “Дождь”, “Такие дела”, “Псковская губерния”, “Радио Свобода”, “7×7″, газета “МОХ”, “Сноб”, “МБХ-медиа”.

“Мое уголовное дело – это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду”, – говорится в письме.

Прокопьеву преследуют в связи с ее выступлением в эфире программы “Минутка просветления”, вышедшей на “Эхе Москвы во Пскове” в конце прошлого года. Прокопьева прокомментировала взрыв, который 31 октября совершил в УФСБ по Архангельской области 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка указала, что государство само воспитало поколение граждан, которые борются с ним. “То есть это не что-то личное – это вполне себе политическое действие, – заметила Прокопьева. – Теракт как метод политической борьбы – не зря многие тут же вспомнили народовольцев”.

Журналистке инкриминирована часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма через СМИ), ей грозит от 5 до 7 лет.

Об уголовном деле стало известно 6 февраля, когда в доме Прокопьевой прошел обыск с участием спецназа. Силовики осматривали ее электронную технику. Следователь также пришел в студию “Эха Москвы во Пскове”, были изучены и изъяты файлы с рабочего компьютера Прокопьевой. После обыска журналистку отвезли на допрос в СКР, после чего отпустили под обязательство о явке.

4 июля Росфинмониторинг включил Прокопьеву в список “террористов и экстремистов” – все российские банковские счета фигурантов этого перечня блокируются. 20 сентября Прокопьевой предъявили обвинение.