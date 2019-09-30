Понедельник, 30 сентября 2019

В подмосковном Подольске 30 сентября силовики провели облаву на свидетелей Иеговы, сообщает сайт “ВРоссии.онлайн”. Против пяти человек возбуждены уголовные дела.

Как следует из публикации, фигурантами дел по части 2 статьи 282 УК (участие в экстремистской организации; от 2 до 6 лет) стали 67-летний Юрий Крутяков, который в заметке назван “лидером экстремистской ячейки”, его жена и еще трое жителей Подмосковья.

Насколько известно, это первое дело по статье 282.2, возбужденное против свидетелей Иеговы в Подмосковье после запрета организации.

Как утверждается, Крутяков предлагал другим фигурантам “ознакомиться с брошюрками, видео- и аудиоматериалами”.

Иных сведений о деле не приводится. Задержаны ли все подозреваемые и избрана ли им мера пресечения, не уточняется.

Крутяков – один из соучредителей подольской городской организации свидетелей Иеговы. Она была ликвидирована по решению суда 26 мая 2017 года.