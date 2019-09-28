Суббота, 28 сентября 2019

Митинг “Отпускай!”: вид со сцены. Фото: @sssmirnov

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за освобождение узников “московского дела” и всех политзаключенных. По данным “Белого счетчика”, к концу митинга через рамки прошли 25 200 человек. В сообщении МВД говорится о примерно 20 тысячах митингующих.

Шмонают быстро, а камера (висит на палочке) записывае всех участников. Такая камера висит на каждой рамке. На предыдущих митингах такого не было. pic.twitter.com/UHR4QwdIYQ

— Грани.Ру (@GraniTweet) September 29, 2019

Митинг, организованный Либертарианской партией, вели журналистка “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр и главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов. Выступили бывшие фигуранты “московского дела” Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Валерий Костенок, с которых сняли обвинения; политики Алексей Навальный, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Максим Резник, Михаил Светов, журналист и муниципальный депутат Илья Азар, депутат Мосгордумы от “Яблока” Максим Круглов, адвокат Мария ЭЙсмонт, дядя политзека Азата Мифтахова, телеведущая Татьяна Лазарева, музыкальные группы “Хадн-дадн” и “Несчастный случай”.

Выступающие подчеркивали, что прекращение уголовного преследования части фигурантов и смягчение мер пресечения стали возможными благодаря массовым протестам и общественной мобилизации. Ораторы призывали продолжать борьбу за освобождение политзаключенных – ходить в суды, пикетировать администрацию президента. Звучали лозунги “Отпускай!”, “Один за всех и все за одного”, “Путин вор”, “Люстрации”. После акции Навальный подчеркнул, что митинг был посвящен не только фигурантам “московского дела”, но всем политзекам, которых в России, по его словам, “десятки, а с учетом Кавказа – сотни и даже тысячи”. По его словам, политзаключенные – главная политическая тема при путинском режиме, и движение за их освобождение впервые становится массовым.

Видео и фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Митинг "Отпускай!"

Пришедшие с плакатами стоят в очереди к цензору – с “неправильными” лозунгами на митинг не пускают.

По “московскому делу”, возбужденному после протестной акции 3 августа, на сроки от 2 до 5 лет уже осуждены семеро: Константин Котов, Владислав Синица, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Данил Беглец и Павел Устинов. Последнего отпустили из СИЗО под подписку, апелляция на приговор будет рассмотрена в понедельник. Также из СИЗО были отпущены Айдар Губайдулин и Миняйло – в отношении последнего дело прекращено. За решеткой в ожидании приговора остаются Самариддин Раджабов, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов. Егор Жуков и Сергей Фомин содержатся под домашним арестом.