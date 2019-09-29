Воскресенье, 29 сентября 2019

Мосгорсуд заменил актеру и бывшему росгвардейцу Павлу Устинову, приговоренному к трем с половиной годам общего режима по обвинению в применении насилия к омоновцу Лягину на акции 3 августа, реальный срок на год условного с двухлетним испытательным сроком. Об этом сообщается в телеграм-канале “Новой газеты”.

Именно такое наказание Устинову предлагал назначить директор Росгвардии Виктор Золотов.

Суд постановил изменить категорию “преступления” с тяжкого на средней тяжести.

Устинов и его адвокат Анатолий Кучерена заявили, что не согласны с приговором и будут обжаловать его в суде кассационной инстанции.

Прокурор Зверева просила назначить посудимому 3 с половиной года условного срока с четырехлетним испытательным сроком. Она ходатайствовала о приобщении к делу постановления Люблинского райсуда Москвы от 29 августа, по которому Устинов был оштрафован на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции).

Между тем сам “потерпевший” Лягин на допросе в суде заявил, что Устинов виновен, но заслуживает наказания, не связанного с лишением свободы. Он пояснил, что задержал Устинова, поскольку тот стоял с телефоном – по словам росгвардейца, “мало ли он какие действия там мог координировать”. Кроме того, заявил Лягин, его группа якобы слышала, как Устинов выкрикивал лозунги.

Адвокат Устинова Дмитрий Чешков просил оправдать подзащитного. Само обвиняемый поддержал его позицию: “Непонятное и нелепое стечение обстоятельств, что я оказался в том месте. Я ничего не скандировал, я просто стоял — вы сами видели. На меня напали, я никакой опасности не представлял”. Он заявил, что не желает, чтобы силовики были наказаны за превышение полномочий.

Суд исследовал результаты служебной проверки в Росгвардии, по результатам которой действия омоновцев на акции 3 августа были признаны законными, а также заключение независимого эксперта, привлеченного защитой: он пришел к выводу, что выводы судмедэксперта, обследовавшего Лягина, основаны на предположениях, его заключение полностью не соответствует методике проведения экспертиз, а также на видео задержания Устинова отсутствует момент захвата им рук Лягина. Суд также изучил видеозаписи, на которых запечатлен момент задержания Устинова, – два ролика, представленных свидетелями защиты, видео с флешки, которую принес Лягин, а также видеозапись без звука, которая уже изучалась в Тверском райсуде.

Приговор Устинову 16 сентября вынес фигурант списка Магнитского, судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко. Он объявил актера виновным по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти). Прокурор в судебных прениях просила назначить посудимому шесть лет колонии.Согласно приговору, когда омоновец Лягин на акции 3 августа стал задерживать Устинова, тот “оказал Лягину активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие”, в результате чего “потерпевшему” был причинен вывих головки левой плечевой кости. Криворучко отказался приобщить видеозапись событий. В действительности Устинов не участвовал в акции и стоял с телефоном, когда на него налетели силовики и стали избивать – это подтверждается видеозаписью его задержания, которую продемонстрировали в суде. На записи видно, что Лягин поднимает Устинова с земли – по версии обвинения, к этому моменту у бойца было вывихнуто плечо.

Осуждение Устинова вызвало мощную общественную кампанию в его защиту: политзека поддержали коллеги-актеры и представители других профессиональных сообществ, в том числе учителя, врачи, сотрудники НКО, священники, издатели, журналисты. У администрации президента проходят одиночные пикеты за освобождение политзеков.