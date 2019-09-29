Воскресенье, 29 сентября 2019

Надпись на фасаде Русского музея. Фото: телеграм-канал “Объектив реалий”

В Петербурге полиция возбудила дело о вандализме (статья 214 УК) по факту появления на ограде Русского музея надписи о Владимире Путине и ФСБ, сообщает “Фонтанка”.

Надпись появилась на заборе Русского музея 29 сентября около 16:00. По подозрению в ее нанесении в тот же день сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего Игоря Соколова. Как утверждается, маршрут его передвижения удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

В телеграм-канале “Объектив реалий” опубликованы фотографии, на которых видна первая часть надписи – “..Путин тупое писклявое ЧМО”. Вторую части граффити можно разглядеть на видео, размещенном на youtube-канале “Жизнь моя – Петербург и еще чего-то немного” – “ФСБ тупые шавки на под…”.

Соколова по состоянию на вечер воскресенья держали в отделе полиции. По данным “Фонтанки”, на вопрос, с какой целью он нанес надпись, задержанный ответил: “Не скажу”.

“Фонтанка” описывает Соколова как “коротко стриженного мужчину в белых кроссовках”. Как говорится в публикации, он “в списках политических активистов не состоит, на протестных митингах не замечен”. В прошлом Соколов был судим за неуплату алиментов и провел 4 месяца в колонии-поселении.