Воскресенье, 29 сентября 2019

Кто-то намеренно внес изменения в переданную Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базу данных допинг-проб российских спортсменов, заявляет в открытом письме, опубликованном “Фонтанкой”, гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Он пишет о заговоре против российского спорта.

“После ознакомления с документами, представленными WADA в адрес министра спорта П. А. Колобкова и в мой адрес, один из ключевых выводов, который можно сделать: нас предали, у нас отняли право быть на стороне правды, отняли те, кто был ответственен за вывод спортивной организации из допингового кризиса. Сегодня спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема. Видя требования WADA, осознавая их обоснованность и тяжесть последствий для российского спорта, я заявляю – это трагедия нашего спорта, если не сказать больше – это внутренний заговор против нашего спорта, лиц, по своей культуре далеких от идеалов и ценностей чистого спорта, не имеющий отношения к WADA, к другим международным организациям”, – пишет Ганус.

Как сообщает ТАСС, Ганус также указывает, что, как считают специалисты WADA, “характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года”. “К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведенное на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре”, – подчеркнул он.

Кроме того, Ганус заявил о попытке влияния Олимпийского комитета России на деятельность РУСАДА. Он отметил, что некоторые действия российских властей можно расценить как подтверждение выводов докладов главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

Гендиректор РУСАДА призывает найти тех, кто “разрушает репутацию государственной власти”. По его словам, эти люди дискредитируют не только спорт, но и систему государственной власти России.

“Сразу оговорюсь, я обладаю достаточной информацией, чтобы говорить о тяжести и масштабе последствий. Прежние подходы и методы по выходу из кризиса не могут быть приемлемыми, так как они только отягощают ситуацию, их необходимо срочно менять, проводя замену всех, кто был вовлечен в это. Я не знаю, кто конкретно мог вносить изменения, по чьим указаниям он действовал. Как можно было допустить этих лиц к принятию решений и даче указаний в спортивной сфере России. Кто воспитывал всех этих лиц? Всем, кто работает, живет в спорте, пора определиться, с какой стороны зеркала вы находитесь, на какой из сторон – сил добра или зла. Время выходить из зазеркалья”, – заключает Ганус.

23 сентября председатель Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Майкл Аск заявил, что WADA дало России 2 недели на объяснение признаков фальсификации, обнаруженных в базе данных московской антидопинговой лаборатории, полученной агентством в начале года. Спортивный чиновник отметил, что если WADA докажет фальсификацию представленных РУСАДА данных и российская сторона не даст удовлетворительных объяснений, это будет иметь “серьезные последствия” для России. По мнению Аска, WADA “должно снова исключить РУСАДА”. “И, возможно, следует также наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство”, – сказал он.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов на допинг в 2012-2015 годах. Ее объем составляет около 24 терабайт. Позже российская сторона передала WADA более 2 тысяч допинг-проб, взятых у спортсменов в тот же период.

21 сентября The Telegraph сообщила, что Россию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде в Токио 2020 года из-за манипуляции данным московской антидопинговой лаборатории. По данным источников газеты, в WADA считают, что этими данными манипулировали в течение последних 18 месяцев, пытаясь скрыть систематическое употребление допинга российскими спортсменами.