Воскресенье, 29 сентября 2019

В понедельник Мосгорсуд продлил арест 22-летнему Никите Чирцову, одному из фигурантов “московского дела”. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому во время акции 27 июля (часть 1 статьи 318 УК; до 5 лет). По версии следствия, Чирцов толкнул сержанта полиции в грудь и в плечо.

Мы впервые публикуем видеозапись событий, которые легли в основу дела Чирцова.

“Слева от меня парень был, стали толкать забор, образовалась дыра, я зачем-то в нее прыгнул и побежал. Собственно, меня стали сотрудники (задерживать. – Ред.), я выставил руки и начал от них убегать. И все”, – описывал Чирцов события того дня.

Задержанного составили в ОП “Нижегородский”, где на него составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции). 31 июля Лефортовский райсуд Москвы оштрафовал Чирцова на 10 тысяч рублей.

3 августа Чирцов поехал в Минск (по его словам – “просто отдыхать”) и 28 августа был задержан в хостеле белорусской милицией. Ему сказали, что он находится в межгосударственном розыске и подозревается по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 УК (применение насилия к представителю власти). Чирцов действительно есть в базе разыскиваемых на сайте российского МВД. 30 августа его выслали на самолете в Москву и запретили въезд в Белоруссию на 10 лет. В Москве в аэропорту “Домодедово” Чирцова задерживать не стали.

Чирцов три года учился в Москве на программиста, после этого жил в Пермском крае и занимался интернет-предпринимательством.

По “московскому делу”, возбужденному после летних протестных акций, на сроки от 2 до 5 лет уже осуждены семеро: Константин Котов, Владислав Синица, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Данил Беглец и Павел Устинов. В понедельник приговор Устинову смягчили. На прошлой неделе из СИЗО были отпущены Айдар Губайдулин и Алексей Миняйло – в отношении последнего дело прекращено. За решеткой в ожидании приговора помимо Чирцова остаются Самариддин Раджабов и Эдуард Малышевский. Егор Жуков и Сергей Фомин содержатся под домашним арестом.

29 сентября на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг за освобождение фигурантов “московского дела” и всех политзаключенных.