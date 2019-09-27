Пятница, 27 сентября 2019

Движение “Христианское действие” выступило с призывом к христианам всех конфессий защищать узников совести. Это заявление было составлено после того, как со стороны представителей Московской патриархии посыпались нападки на священников, написавших письмо в защиту Константина Котова и фигурантов “московского дела”.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал письмо священников попыткой заняться правозащитной деятельностью, а значит – политической, а значит – борьбой с властью. А борьба с властью, как объясняет этот чиновник, не есть дело Церкви.

Мы вспомнили в связи с этим чиновников из Совета по делам религий в Советском Союзе, которые брали на себя функцию объяснять священникам, как им себя вести. Кто такой заместитель председателя Синодального отдела, объясняющий священникам, что есть дело Церкви? Читаем на сайте патриархии: окончил МГИМО в 2004-м, тогда же поступил на работу в отдел внешних церковных связей Московского патриархата и с тех пор работает в различных отделах этой организации. То есть даже духовного образования нет у молодого человека, которого патриархия уполномочила журить священников, многие из которых убелены сединами и служат уже не первое десятилетие.

Нам не понять, какую борьбу с властью могли усмотреть сотрудники патриархии в тексте, который назван печалованием и заканчивается словами: “Мы призываем всех к усиленной молитве о заключенных и о тех людях, в руках которых оказалась их судьба, о России, ее властях, воинстве и народе. Пусть Бог благословит всех нас Своим миром и подаст нам силы и решимость уважать и любить друг друга”.

Профессор Андрей Зубов дал пламенную отповедь своему бывшему ученику. Тот написал холодный и высокомерный ответ профессору, в котором кроме фразочек, демонстрирующих элементарную невоспитанность чиновника, содержатся и такие: “вопрос заключенных по политическим статьям – это политический вопрос”, “в политические игры мы играть не умеем и никогда не умели”, “обращение священников… нарушает внутренние церковные документы… запрещающие участие в политической борьбе”.

Если вспомнить, что все священники, расстрелянные в годы Большого террора, были обвинены по политическим статьям, то по логике чиновника деятельность другого отдела РПЦ – Синодальной комиссии по канонизации святых – является политической, поскольку самая значительная часть ее работы – это выявление судеб и дел без вины обвиненных по политическим статьям людей. Конечно, эти люди посмертно реабилитированы, и это о прошлом! Но как тут не вспомнить слова из Евангелия (Мф 23:29): Иисус Христос обличает книжников и фарисеев, которые строят гробницы пророкам и украшают памятники праведных, но сегодняшних праведников не пощадят!

Непосредственный начальник Вахтанга Кипшидзе, глава Синодального отдела Владимир Легойда заявил, что вообще-то священникам ничего не грозит (хорошая постановка вопроса!). Однако начавшаяся травля со стороны патриархии, поток предвзятых и как раз очень политизированных заявлений – это уже преследование, это психологическое давление на духовенство.

Между тем стало известно, что в Самарской епархии священников, подписавших письмо, заставили писать объяснительную. А вчера священник Филипп Парфенов сообщил у себя в Фейсбуке, что в Ханты-Мансийской епархии освободили от должности священника Марка Мазитова, клирика храма Покрова Божьей Матери города Мегиона, и фактически изгнали его из епархии. Этому предшествовал “не очень приятный разговор” с референтом архиерея о подписи под письмом священников.

18 сентября на сайте упомянутого Синодального отдела появилось сообщение, в котором кроме очередного недовольства письмом священников содержалась и приятная новость о том, что правозащитному центру Всемирного русского народного собора поручено “озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их правв ходе судебного процесса”.

С тех пор прошло уже 10 дней. Никаких вестей о ходе изучения дел правозащитниками ВРНС на сайте Московской патриархии нет. На судебные темы там пока только поздравление патриарха председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. В нем есть такие слова: “Надеюсь, что сложившееся соработничество Верховного суда и Русской православной церкви будет и впредь способствовать утверждению в жизни людей непреходящих идеалов мира и добра, милосердия и справедливости”.

В чем конкретно заключается соработничество Верховного cуда и патриархии, в сообщении не уточняется.

Будем надеться, что все-таки не в построении новой инквизиции. А если в ходе такого соработничества служащие патриархии втихую (как они настойчиво рекомендуют) посодействуют освобождению из тюрем ни в чем не повинных людей, так это и замечательно. Но это – если бы…