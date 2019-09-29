Классификация инцидентов на производстве
Инциденты / SIO (Safety Incident Observations) – инциденты, происшествия, то есть события, в результате которых травма не была получена, но имелся высокий риск её получения, либо получен материальный ущерб, информирует СОУТ.
Серьезные инциденты без травм:
• Инциденты с электричеством;
• пожары и взрывы;
• проливы опасных веществ, таких как аммиак, каустик, кислоты;
• инциденты с погрузчиками (FLT) и грузовиками (например: погрузчик перевернулся);
• обрушение оборудования, зданий и сооружений (обрушившаяся крыша, взрыв танка и т.д.);
• серьезные инциденты с критичным оборудованием по безопасности, Упаковочным оборудованием (например, паллетайзер и депаллетайзер),
• инциденты с Безопасным доступом к машинному оборудованию,
• инциденты с LOTO – проблемами,
• инциденты с Работами на высоте,
• инциденты с Замкнутыми пространствами,
• инциденты с Опасными веществами;
• инциденты с экологическими последствиями, либо аварийными ситуациями, которые могли привести к серьезным выбросам или утечкам в окружающую среду, несчастным случаям, либо повреждениями с экологическими последствиями.
SHO (Safety Hazard Observations) – опасные ситуации, то есть небезопасные условия или поведение на рабочем месте, которое могло бы привести к инциденту или травме.
SIF Инциденты (Серьёзные и фатальные инциденты) – Serious injuries and fatalities (SIF incidents) – травмы, которые включают медицинскую помощь и инциденты, которые имели высокий потенциал стать причиной тяжелой травмы или фатального несчастного случая.
Если инцидент попадает под одну или более указанных ниже классификаций он будет рассматриваться в качестве SIF инцидента:
Травмы, которые перевернули жизнь пострадавшего (патология или отказ работы органа, функции организма или части тела):
• Серьезные травмы головы
• Травмы спинного мозга
• Паралич
• Ампутация
• Потеря зрения на один или оба глаза
• Серьезные переломы
• Масштабные ожоги
Инциденты, которые могли привести к серьезным последствиям – травмам, изменившим уровень жизни пострадавшего:
• Инцидент, связанный с источниками высокого напряжения
• Воздействие работающего электрооборудования
• Пожар/взрыв
• Риск размозжения частей тела (кроме пальцев рук и ног) – ограждение
• Инцидент с риском контакта с концентрированными химикатами
• Инцидент с риском контакта с горячими жидкостями, температура которых превышает 60C
• Разрушение конструкций
• Столкновение пешехода и транспортного средства
• ДТП с серьезным ударом о кабину, включая все виды опрокидывания ВАП/грузовиков
• Падение с высоты > 2 метров
• Инциденты, связанные с замкнутыми пространствами
• Инциденты, связанные с отказом работы подъемного оборудования (лебедка, кабель, и т.д.)
• Серьезные утечки аммиака
• Риск неконтролируемого выброса легковоспламеняющихся газов или жидкостей.
SIF опасная ситуация – Serious injuries and fatalities (SIF hazards) – опасные ситуации, которые имели высокий потенциал стать причиной тяжелой травмы или фатального несчастного случая (SIF)
Например:
• Загромождение пешеходных маршрутов (например, установка материалов на пешеходной дорожке.
• Перемещение пешеходов по проезжей части вне пешеходной разметки.
• Работы без применения СИЗ.
• Отсутствие освещения в местах расположения трубопроводов/оборудования, строительной площадке.
• Крен кег/продукции стоящих в непосредственной близости к пешеходным дорожкам
• Нарушение целостности ограждений.