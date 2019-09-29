Воскресенье, 29 сентября 2019

Инциденты / SIO (Safety Incident Observations) – инциденты, происшествия, то есть события, в результате которых травма не была получена, но имелся высокий риск её получения, либо получен материальный ущерб, информирует СОУТ.

Серьезные инциденты без травм:

• Инциденты с электричеством;

• пожары и взрывы;

• проливы опасных веществ, таких как аммиак, каустик, кислоты;

• инциденты с погрузчиками (FLT) и грузовиками (например: погрузчик перевернулся);

• обрушение оборудования, зданий и сооружений (обрушившаяся крыша, взрыв танка и т.д.);

• серьезные инциденты с критичным оборудованием по безопасности, Упаковочным оборудованием (например, паллетайзер и депаллетайзер),

• инциденты с Безопасным доступом к машинному оборудованию,

• инциденты с LOTO – проблемами,

• инциденты с Работами на высоте,

• инциденты с Замкнутыми пространствами,

• инциденты с Опасными веществами;

• инциденты с экологическими последствиями, либо аварийными ситуациями, которые могли привести к серьезным выбросам или утечкам в окружающую среду, несчастным случаям, либо повреждениями с экологическими последствиями.

SHO (Safety Hazard Observations) – опасные ситуации, то есть небезопасные условия или поведение на рабочем месте, которое могло бы привести к инциденту или травме.

SIF Инциденты (Серьёзные и фатальные инциденты) – Serious injuries and fatalities (SIF incidents) – травмы, которые включают медицинскую помощь и инциденты, которые имели высокий потенциал стать причиной тяжелой травмы или фатального несчастного случая.

Если инцидент попадает под одну или более указанных ниже классификаций он будет рассматриваться в качестве SIF инцидента:

Травмы, которые перевернули жизнь пострадавшего (патология или отказ работы органа, функции организма или части тела):

• Серьезные травмы головы

• Травмы спинного мозга

• Паралич

• Ампутация

• Потеря зрения на один или оба глаза

• Серьезные переломы

• Масштабные ожоги

Инциденты, которые могли привести к серьезным последствиям – травмам, изменившим уровень жизни пострадавшего:

• Инцидент, связанный с источниками высокого напряжения

• Воздействие работающего электрооборудования

• Пожар/взрыв

• Риск размозжения частей тела (кроме пальцев рук и ног) – ограждение

• Инцидент с риском контакта с концентрированными химикатами

• Инцидент с риском контакта с горячими жидкостями, температура которых превышает 60C

• Разрушение конструкций

• Столкновение пешехода и транспортного средства

• ДТП с серьезным ударом о кабину, включая все виды опрокидывания ВАП/грузовиков

• Падение с высоты > 2 метров

• Инциденты, связанные с замкнутыми пространствами

• Инциденты, связанные с отказом работы подъемного оборудования (лебедка, кабель, и т.д.)

• Серьезные утечки аммиака

• Риск неконтролируемого выброса легковоспламеняющихся газов или жидкостей.

SIF опасная ситуация – Serious injuries and fatalities (SIF hazards) – опасные ситуации, которые имели высокий потенциал стать причиной тяжелой травмы или фатального несчастного случая (SIF)

Например:

• Загромождение пешеходных маршрутов (например, установка материалов на пешеходной дорожке.

• Перемещение пешеходов по проезжей части вне пешеходной разметки.

• Работы без применения СИЗ.

• Отсутствие освещения в местах расположения трубопроводов/оборудования, строительной площадке.

• Крен кег/продукции стоящих в непосредственной близости к пешеходным дорожкам

• Нарушение целостности ограждений.