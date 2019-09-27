Пятница, 27 сентября 2019

Виктор Кудрявцев после освобождения. Фото: @Komanda29

75-летнего физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО “Лефортово” под подписку о невыезде. Об этом сообщил защищающий его адвокат “Команды 29″ Иван Павлов. Следователь изменил меру пресечения в связи с ухудшением здоровья Кудрявцева. Как подчеркивает Павлов, это решение принято “после наших неоднократных ходатайств и жалоб, после того как ЕСПЧ и комиссар Совета Европы по правам человека начали задавать правительству России неудобные вопросы, после того как петиция об освобождении ученого набрала более 200 тысяч ваших голосов”.

Тот факт, что Кудрявцева отпустили под подписку, а не отправили под домашний арест, по мнению Павлова, дает основания надеяться на благоприятный исход дела. “Мне доводилось видеть такое в шпионских делах и раньше – в деле эколога Александра Никитина, который впоследствии был полностью оправдан судом, и в деле Светланы Давыдовой (многодетная мать обвинялась в госизмене за звонок в посольство Украины. – Ред.), которое вскоре после ее освобождения из СИЗО было прекращено за отсутствием состава преступления. Надеюсь, этот ряд в скором времени продолжится”, – пишет адвокат.

Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. 19 апреля ЕСПЧ потребовал перевести его в гражданскую больницу в рамках 39-го правила регламента об экстренных обеспечительных мерах до рассмотрения жалобы по существу. Это был первый случай применения 39-го правила в отношении россиянина, обвиняемого в госизмене. В мае ученого поместили в 20-ю горбольницу, но через пять дней вернули в СИЗО несмотря на ухудшение состояния.

В 2010 году Кудрявцев перенес инфаркт. В последние годы у него прогрессируют сахарный диабет и другие болезни.

Кудрявцев – ведущий научный сотрудник головной научной организации “Роскосмоса” – ЦНИИ машиностроения в московском пригороде Королеве. По статье 275 УК (государственная измена) ученому грозит от 12 до 20 лет колонии. Ему вменяется переписка по электронной почте с Институтом гидродинамики им. фон Кармана – частным бельгийским НИИ. Как утверждается, он передавал институту информацию о секретных гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах “Авангард” и “Кинжал”. При этом между ЦНИИмашем и Институтом им. фон Кармана действовало соглашение, утвержденное на уровне правительства России, а сам Кудрявцев последние 20 лет не знакомился ни с какими секретными сведениями.

По тому же делу в начале июня арестовали ученика и соавтора Кудрявцева – начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаша Романа Ковалева.

Осенью прошлого года следователи предлагали Кудрявцеву дать показания против Ковалева в обмен на смягчение меры пресечения. “Признаешься, даешь показания против этого Романа Ковалева, и тогда мы тебя отпускаем под домашний арест”, – описывал предложение сотрудников ФСБ сын ученого Ярослав Кудрявцев. Как рассказывал тогда адвокат Павлов, ученый категорически отверг предложенную сделку.