Четверг, 26 сентября 2019

Оборудование для выполнения закона об изоляции рунета устанавливается в Уральском федеральном округе для тестирования на сетях всех крупнейших операторов связи, сообщает РБК со ссылкой на неназванный источник.

По словам источника, речь идет об оборудовании от компании “РДП.Ру”. “Насколько нам известно, это решение под названием EcoNATDPI, которое позволяет и фильтровать трафик, и решать вопрос с нехваткой IPv4-адресов”, – сказал собеседник РБК.

По утверждению трех источников РБК, оборудование уже установлено в Екатеринбурге, сейчас идет его установка в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах. При этом в тестировании участвуют операторы “большой четверки” – МТС, “Мегафон”, “Ростелеком” и “Вымпелком”, а также “ЭР-Телеком Холдинг” и “Екатеринбург-2000″ (бренд “Мотив”).

“Тестирование проводится в основном на сетях фиксированной связи, то есть затрагивает пользователей домашнего интернета. Подвижную связь, то есть мобильный интернет, пока не особо трогают”, – рассказал один из источников РБК. По словам представителя другой компании, в тех городах, где DPI уже установлен, он работает не круглосуточно. “Это же тестирование – включают, наблюдают, потом выключают. Стараются, чтобы незаметно для пользователей все это проходило”, – сказал он.

По утверждению источников РБК, пилотный проект по переводу всего УрФО на DPI (системы глубокой фильтрации трафика, deep packet insection) будет завершен к концу года. “После сдачи пилота будут оценивать, насколько “токсичным” он был для пользователей, то есть влиял ли на сервис, а также было ли заблокировано все из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора и не заблокировали ли что-то лишнее”, – отмечает участник проекта.

По словам двух источников РБК, для внедрения систем DPI на сетях российских операторов связи была создана компания “Данные – центр обработки и автоматизации”, которую возглавил бывший руководитель Nokia в России и экс-замминистра связи Рашид Исмаилов. До него, по данным системы СПАРК, ДЦОА три месяца возглавлял Павел Никитин – гендиректор “МФИ Софт”, крупнейшего производителя систем прослушки на сетях операторов связи (СОРМ).

24 сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что тестирование оборудования для выполнения закона об изоляции рунета планируется закончить в середине октября. “В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать”, – сказал он.