Четверг, 26 сентября 2019

Судья Октябрьского райсуда Архангельска Антон Шибаев приговорил к 400 часам обязательных работ по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций) координатора регионального штаба Алексея Навального Андрея Боровикова. Об этом сообщает “МБХ-медиа”.

Это третий в России приговор по “дадинской” статье.

Накануне прокуратура запросила для Боровикова 3 года принудительных работ.

Как рассказал осужденный, ему нужно будет отмечаться у участкового. “Наказание это я буду отбывать в Архангельске. По поводу обжалования я пока определенного ответа дать не могу. Спасибо всем журналистам, кто был на судах. Самый лучший бронежилет для всех, кто занимается общественной активностью, – это огласка”, – заявил он. Как сообщает архангельский сайт 29.ru, Боровиков призвал поддержать семьи политзеков. “Потому что, пока они в заключении, их семьи испытывают большие финансовые трудности. Если есть возможность, помогайте семьям политических заключенных материально, а самим заключенным — медийно, потому что только оглаской мы можем смягчить их участь”, – сказал он. Осужденный пошутил, что, если его заставят красить заборы, он сможет писать на них слово “Навальный”.

Судья Шибаев посчитал Боровикова организатором митинга 7 апреля против строительства свалки в Шиесе из-за поста во “Вконтакте”, в котором он сообщил о предстоящей акции – это, как можно предположить, и стало основным эпизодом дела.

Процесс продолжался в суде с 7 августа, рассмотрение дела заняло 12 заседаний.

Как ранее сообщал сайт 29.ru, в в основу дела, кроме публикации Боровиковым поста во “Вконтакте” об акции 7 апреля, по всей видимости, легли следующие эпизоды: он не заплатил 15-тысячный штраф за участие в митинге против пенсионной реформы 9 сентября; в тот же день он участвовал в демонстрации, за что был оштрафован на такую же сумму – этот штраф активист оплатил с опозданием; 4 апреля ему удвоили оба штрафа. Наконец, 7 апреля Боровиков выступал на митинге в Архангельске.

Боровиков – один из лидеров протеста против ввоза мусора в Архангельскую область и строительства мусорного полигона на станции Шиес. Он был задержан 1 мая на двое суток по уголовной статье. 2 мая Октябрьский райсуд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий – запретил видеться с участниками митинга 7 апреля и посещать протестные акции. В митинге 7 апреля участвовали жена и брат Боровикова.

Уголовное дело возбудил Валерий Мартынов, заместитель начальника отдела следственной части следственного управления МВД России по Архангельской области.

Боровикова задержали в офисе движения “Поморье – не помойка”. С него и адвоката взяли подписку о неразглашении. В штабе движения и еще как минимум по двум адресам провели обыски.

Дело по статье 212.1 может быть возбуждено при наличии трех правонарушений по статье 20.2 КоАП в течение полугода. Максимальная санкция по этой уголовной статье – 5 лет лишения свободы.

До сих пор в России по статье 212.1 были осуждены два человека – Ильдар Дадин и Константин Котов. 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет. Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

Незадолго до истечения срока, в феврале 2017 года, президиум Верховного суда, рассмотрев после решения Конституционного суда надзорную жалобу политзека, признал Дадина невиновным. Активист был освобожден и в дальнейшем отсудил 2,2 миллиона рублей компенсации за незаконное преследование.

В решении по делу Дадина КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы, однако требование КС так и не было выполнено.

5 сентября судья Тверского райсуда Москвы Станислав Минин приговорил Котова к 4 годам общего режима.

В январе этого года дело по статье 212.1 УК было возбуждено против коломенского активиста Вячеслава Егорова – участника протестов против свалки “Воловичи”. Насколько известно, это был первый случай применения “митинговой” статьи после решения КС.