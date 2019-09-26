Четверг, 26 сентября 2019

Прокурор Алексей Айдинов в ходе прений в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону запросил 6 лет колонии для блогера “Крымской солидарности” Наримана Мемедеминова, обвиняемого в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщают “Крым. Реалии”.

“Общество нас слышит. Уже пора в этом государстве отойти от шаблонных формулировок и забыть про Советский Союз – он уже давно закончился. Хватит уже сажать людей просто за то, что кому-то что-то показалось!” – заявил Мемедеминов после окончания судебного заседания.

Следующее заседание суда, на котором в прениях выступит сам Мемедеминов, назначено на 30 сентября.

Суд над блогером продолжается с 24 июня, состоялось уже 12 заседаний. Дело рассматривает коллегия под председательством судьи Игоря Костина.

В четверг суд отказался допросить свидетелей защиты, которые должны были рассказать о журналистской работе Мемедеминова, – журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Сейтумера Сейтумерова, а также Тараса Ибрагимова.

В тот же день состоялся допрос самого Мемедеминова. По словам адвоката Эмиля Курбединова, блогер заявил, что представленные гособвинением доказательства “показывают полную несостоятельность уголовного дела” и на этом основании прокурор должен отказаться от обвинений.

Мемедеминову 35 лет, он житель села Холмовка (Заланкёй) под Бахчисараем. Активист был задержан 22 марта прошлого года после обыска у него в доме и на другой день отправлен в СИЗО.

Политзеку инкриминирована часть 2 статьи 205.2 российского УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание через интернет), предусматривающая от 5 до 7 лет колонии. Его преследуют за публикацию в личном youtube-канале трех видео, два из которых были помещены еще до аннексии Крыма.

Первое видео – репортаж блогера с митинга, который 6 июня 2013 года провела в Симферополе легальная на Украине “Хизб ут-тахрир”. Сюжет был помещен на другой день после акции. Второй репортаж, опубликованный 10 октября того же года, Мемедеминов подготовил на основе собственной трансляции со стихийного митинга “Хизб ут-тахрир” в крымской столице, прошедшего тремя днями раньше. Акция была устроена, после того как администрация Украинского драматического театра сорвала назначенную там на тот же день международную конференцию исламской партии.

Третье видео блогер опубликовал 25 марта 2014-го, в первые дни после аннексии Крыма. Появившись в кадре вместе с четырьмя другими людьми под флагом, который российские силовики идентифицируют как флаг “Хизб ут-тахрир”, он зачитал по-английски обращение в защиту мусульман Центральной Африки.

Ни на одном из видео Мемедеминов не оправдывает терроризм и не призывает к нему.

На воле у политзека остались трое детей.

3 февраля стало известно, что администрация симферопольского СИЗО-1 перевела Мемедеминова в спецблок. Формальным поводом для этого стала постановка политзека на профучет как лица, будто бы изучающего и пропагандирующего экстремистскую идеологию.