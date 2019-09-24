Вторник, 24 сентября 2019

Президент США Дональд Трамп в июльском разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским предлагал ему возобновить расследование в отношении наиболее вероятного кандидата в президенты от демократов Джона Байдена и его сына Хантера. Расшифровка разговора опубликована на сайте Белого Дома.

“Еще одна вещь. Много говорят о сыне Джо Байдена, будто Байден прекратил расследование, и многие хотят знать об этом, так что все, что вы могли бы предпринять с генеральным прокурором, было бы великолепно. Байден хвастался тем, что остановил расследование, так что если вы бы могли изучить… По-моему, это звучит ужасно”, – сказал Трамп Зеленскому.

Зеленский в ответ пообещал, что новый генпрокурор Украины, “на 100 процентов мой человек, мой кандидат” вникнет в ситуацию, и заверил, что украинские власти “позаботятся” о расследовании дела.

Трамп обвиняет Байдена в том, что он пытался заставить украинское руководство уволить прокурора, расследовавшего деятельность его сына Хантера на Украине. Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в совет директоров крупнейшей частной газовой компании Украины Burisma. Сам Байден говорил, что способствовал увольнению Шокина в 2016 году. По утверждению Шокина, он расследовал деятельность Burisma; это, однако, отрицал его зам Виталий Касько.

Кроме того, Трамп попросил Зеленского об услуге: “Однако я бы хотел попросить вас об одолжении, потому что наша страна прошла через многое и Украина знает много об этом. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, они говорят Crowdstrike…” Предположительно речь идет о компании CrowdStrike, которая занималась расследованием взлома серверов Национального демократического конгресса во время выборов 2016 года. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждал, что Украина могла сыграть роль в этой кибератаке.

“Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор (СЩА. – Ред.) позвонил вам или вашим людям. И я хочу, чтобы вы докопались до сути этого”, – сказал Трамп. Он добавил, что расследование комиссии Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года было некомпетентным, но “многое из этого началось с Украины”.

25 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа за давление на украинского президента.

Сам Трамп назвал решение Пелоси “харрасментом президента” и “охотой на ведьм”. “Такой важный день в ООН, так много работы, так много успехов, и демократы должны были разрушить и унизить это новыми срочными новостями о мусоре “охоты на ведьм”. Так плохо для нашей страны!” – написал президент в твиттере.

Между тем Зеленский, отвечая на вопрос журналистов “России” и “Первого канала” о разговоре с Трампом, заявил, что на него никто не может оказывать давление. “На меня никто не может давить, потому что я – президент независимой страны. На меня давить может только один человек – мой сын, которому шесть лет”, – сказал он.

В понедельник The Washington Post сообщила, что Трамп решил заморозить военную помощь Украине на 400 миллионов долларов. По словам высокопоставленного чиновника американской администрации, решение связано с озабоченностью Трампа по поводу “очень большой коррупции на Украине”. Во вторник Трамп заявил, что планирует и дальше удерживать выделенные Украине средства – по его словам, Европе следует взять на себя большую долю финансового бремени по помощи Украине.