Среда, 25 сентября 2019

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке, сообщает “Радио Свобода”.

Сразу после встречи Зеленский заявил, что она прошла очень хорошо. Перед началом встречи он заверил, что его приоритеты – борьба с коррупцией, восстановление территориальной целостности Украины и прекращение войны на востоке страны. “У нас две войны. Первая – с коррупцией, но мы в этой войне, я уверен, победим. И моя первоочередная задача – остановить войну в Донбассе и забрать назад наши территории – Крым, Донбасс. Спасибо за вашу поддержку в этом деле”, – заявил президент. Он сообщил, что на Украине заработал антикоррупционный суд, “перезагружена” Генпрокуратура, сменились парламент и правительство, принят ряд законов для преодоления коррупции и обеспечения экономического роста. Зеленский сказал, что приехал в США не за помощью, а за поддержкой.

Трамп напомнил, что Россия аннексировала Крым во время правления Барака Обамы. Он высоко оценил стремление Зеленского победить коррупцию. Президент США напомнил, что его страна начала поставки на Украину летального оружия, и упрекнул администрацию Обамы за то, что она не оказывала Киеву военную помощь. Кроме того, Трамп выразил надежду, что Зеленский сможет встретиться с Путиным и обсудить имеющиеся проблемы – по его словам, такие переговоры были бы огромным достижением.

По словам Трампа, он считает Украину стратегически важной для ЕС. Зеленский в свою очередь поблагодарил европейские страны за поддержку. “Только вместе с США и ЕС мы можем остановить войну”, – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не хочет быть вовлеченным в американскую политику. Он заявил, что во время телефонного разговора с Трампом 25 июля не давал ему никаких обещаний и не испытывал никакого давления. По словам Зеленского, он был удивлен, что его реплики вошли в опубликованную Белым Домом стенограмму разговора, – украинский лидер думал, что будут обнародованы только слова Трампа.

Содержание этого разговора стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трамп просил Зеленского возобновить расследование обвинений в коррупции в отношении вероятного кандидата в президенты США от демократов Джона Байдена и его сына.