Среда, 25 сентября 2019

Из выступления перед студентами правовой академии. Программа “Человек и право” на канале РГВК “Дагестан”.

От Конституции одни цветные революции

Очень важное видео для понимания их мотивов. Судья КС Дагестана Хасбулат Рустамов выступает перед будущими юристами. Правовое государство не нужно, а то будет цветная революция. И не надо говорить, что это Дагестан, – они все такие.

Хроника репрессий: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.277219.html

Опубликовано Grani.Ru Четверг, 26 сентября 2019 г.