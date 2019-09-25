Среда, 25 сентября 2019

Правительство Москвы отказалось согласовать шествие памяти жертв политических репрессий “Бессмертный ГУЛАГ”, которое должно было пройти 6 октября. Ответ мэрии на уведомление опубликовал один из организаторов акции, лидер партии “Гражданская инициатива” Андрей Нечаев.

В документе за подписью первого замруководителя департамента региональной безопасности Владимира Олейника говорится, что в уведомлении об акции якобы не были указаны формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи. Нечаев настаивает, что эта информация была указана в заявке.

Кроме того, пишет Олейник, проведение акции в заявленных местах “не отвечает требованиям, предъявляемым к обеспечению необходимых мер безопасности его участников, и повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, социальной и транспортной инфраструктуры, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам культурного наследия, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии”.

По словам Нечаева, ранее мэрия неформально предлагала организаторам шествия убрать из заявки упоминание о современных политических репрессиях.

“Отказать в проведении акции памяти жертв репрессий могут только люди, лишенные исторической памяти и совести. Мы обжалуем незаконное решение в суде и ответим на отказ подготовкой двух публичных акций”, – пообещал Нечаев.

Уведомление было подано 23 сентября. Шествие предлагалось провести по “символическому маршруту” от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Участникам акции предлагалось выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв советского террора. Заявленные требования акции: реабилитация жертв коммунистических репрессий, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России. Заявителями кроме Нечаева были участник движения “Декоммунизация” Дмитрий Цорионов (Энтео), зампред партии ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель “Яблока” Эмилия Слабунова, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова.