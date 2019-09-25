Среда, 25 сентября 2019

Убийцей гражданина Грузии, участника второй чеченской войны на стороне сепаратистов Зелимхана Хангошвили, застреленного в Берлине, может быть бывший майор российской милиции Владимир Степанов, сообщает The New York Times со ссылкой на анонимное электронное письмо, полученное следствием.

В 2005 году Степанов, старший оперативник ГУВД Петербурга, был приговорен Мосгорсудом к 24 годам колонии по обвинению в убийстве гендиректора концерна “Проммашинструмент” Елены Нещерет и незаконном прибретении, хранении и сбыте боеприпасов. Согласно материалам суда, он сотрудничал с преступной группировкой, организовавшей убийство Нещерет и гендиректора оборонного холдинга “Алмаз-Антей” Игоря Климова.

Степанов с сообщником убили Нещерет на выходе из ее дома, имитируя бытовое ограбление. При этом Степанов, как утверждало следствие, воспользовался наградным ножом, полученным им за участие в одной из чеченских войн. Позже факт использования наградного ножа был исключен из обвинения.

NYT предоставила две фотографии с суда над Степановым офицеру европейской полиции – специалисту по распознаванию лиц. На одном фото часть лица бывшего милиционера закрыта решеткой клетки, на другой он запечатлен в профиль. Эксперт подтвердил, что с 90-процентной вероятностью Степанов и убийца Хангошвили – один и тот же человек.

Между тем “Радио Свобода” со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Степанов продолжает отбывать наказание в ИК-11. О том, что Степанов – не убийца Хангошвили, пишет и главный редактор The Insider Роман Доброхотов. Он пообещал, что его издание выпустит новое расследование о личности убийцы совместно с Bellingcat, Spiegel Online и центром “Досье”.

“Радио Свобода” также опубликовало фото Степанова, которое демонстрировалось в выпуске телепередачи “Битва экстрасенсов”.

Владимир Степанов. Кадр “Битвы экстрасенсов”

Германское следствие обратилось к российским официальным лицам с просьбой подтвердить или опровергнуть, что задержанный в Берлине человек – это Степанов. Ответ на запрос получен не был.

Степанов должен находиться в ИК-11 строгого режима для бывших силовиков в городе Бор Нижегородской области. Автор письма предполагает, что его освободили досрочно для исполнения заказного убийства в Берлине.

Сообщение, полученное германским следствием, было оправлено с ящика защищенного сервиса электронной почты Protonmail и было написано на плохом английском. Германские правоохранители не исключают, что целью автора письма было запутать следствие.

Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа. Убийца в парике использовал пистолет с глушителем: он подъехал к Хангошвили на велосипеде, выстрелил в спину, добил контрольным выстрелом в голову и поехал дальше. Убийцу удалось задержать по горячим следам благодаря подросткам, которые увидели, как он сбросил в реку парик и пистолет, после чего попытался уехать на мопеде.

У задержанного фальшивый паспорт на имя Вадима Андреевича Соколова, родившегося в августе 1970 года в Иркутске. Как показало совместное расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, человека с такими данными нет в базе “Роспаспорт” – следовательно, он переходил российскую границу с помощью спецслужб.

Как сообщала Би-Би-Си, один из представителей чеченской диаспоры в Европе опознал убийцу Соколова как этнического русского по имени Казбек, который в 1999-2000 годах жил в Шатое и воевал на стороне чеченских сепаратистов. “Вошел в доверие одному из отрядов ЧРИ и затем сдал несколько бойцов этого отряда федералам. После чего его след простыл из республики”, – написал о нем один из чеченцев в Фейсбуке. “Я жил в Шатое, этот человек тоже там жил. Он русский, но взял себе имя Казбек Шамаев. Я видел его паспорт, он говорил, что мать у него русская, а отец чеченец”, – сказал источник радиостанции. “До того как он пропал, его уже начали подозревать в чем-то. У него были связи с местным фээсбэшником. Эти его связи стали известны – и у него была уже плохая репутация”, – добавил он. По утверждению другого источника, когда в Шатой пришли федеральные войска, этот человек “нацепил на себя погоны то ли подполковника, то ли полковника и уже открыто вышел”. “Ходили еще слухи, что его потом посадили, он в тюрьме сидел, но я не знаю, насколько это правда”, – уточнил второй источник.

Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья. После второй чеченской войны вернулся в Панкиси с ранением в ногу и был объявлен в розыск Интерполом по запросу России. В 2008 году собрал отряд добровольцев для участия в российско-грузинской войне, но грузинские войска к тому времени стали отступать. В том же году ему удалось при помощи грузинских спецслужб раскрыть заговор, участники которого собирались вывезти его в Россию. В 2012 году участвовал в переговорах между грузинскими силовиками и чеченскими боевиками, захватившими жителей грузинской деревни и требовавшими предоставить им коридор для перехода в Чечню. В 2015-м пережил покушение, после чего, сменив несколько стран, переехал в Германию и попросил там убежища.