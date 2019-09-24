Вторник, 24 сентября 2019

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, сообщает “Голос Америки”. Президента США обвиняют в нарушении Конституции во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

“Действия, совершенные на сегодня президентом, являются серьезным нарушением Конституции. Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не может быть выше закона”, – заявила Пелоси, выступая по итогам встречи с демократами в Палате представителей.

Процедура импичмента предусматривает, что сначала Палата представителей проводит расследование, по итогам которого проходит голосование. В случае положительного решения вопрос передается в Сенат, где проводится аналог судебного процесса с участием обвинителей от нижней палаты, президентских защитников и сенаторов в роли присяжных. Для отстранения президента от должности за это должны проголосовать две трети сенаторов.

Сам Трамп назвал решение Пелоси “харрасментом президента” и “охотой на ведьм”. “Такой важный день в ООН, так много работы, так много успехов, и демократы должны были разрушить и унизить это новыми срочными новостями о мусоре “охоты на ведьм”. Так плохо для нашей страны!” – написал президент в твиттере.

Разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Трампа обвиняют в том, что он, как сообщал The Wall Street Journal, просил Зеленского расследовать обвинения в коррупции в отношении Хантера Байдена – сына Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата от демократов на президентских выборах 2020 года. Трамп во вторник заявил, что распорядился опубликовать полную расшифровку своего разговора с Зеленским.

Между тем Зеленский, отвечая на вопрос журналистов “России” и “Первого канала” о разговоре с Трампом, заявил, что на него никто не может оказывать давление. “На меня никто не может давить, потому что я – президент независимой страны. На меня давить может только один человек – мой сын, которому шесть лет”, – сказал он.

В понедельник The Washington Post сообщила, что Трамп решил заморозить военную помощь Украине на 400 миллионов долларов. По словам высокопоставленного чиновника американской администрации, решение связано с озабоченностью Трампа по поводу “очень большой коррупции на Украине”. Во вторник Трамп заявил, что планирует и дальше удерживать выделенные Украине средства – по его словам, Европе следует взять на себя большую долю финансового бремени по помощи Украине.