Вторник, 24 сентября 2019

Пропавший бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым, сообщает Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны Эстонии.

По данным Delfi, тело Рехе нашли в саду его дома в Таллине. Как сообщает ERR, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Ничто также не указывает на несчастный случай, сообщают в полиции. По сведениям ERR, полиция не исключала, что бывший банкир мог совершить самоубийство.

56-летний Рехе пропал в понедельник. Он покинул свой дом в 10 утра, после чего близкие не знали, где он может находиться. При этом Рехе не взял с собой собаку, которую обычно выгуливал.

Рехе возглавлял эстонское отделение Danske Bank в 2006-2015 годах. Через эстонский филиал банка в 2007-2015 годы прошел 201 миллиард евро сомнительного происхождения.

31 июля 2018 года о начале расследования в связи с отмыванием денег в эстонском филиале банка объявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг. По словам чиновницы, ведомство усмотрело “четкие признаки отмывания денег” в информации, полученной от основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Прокурор Марек Вахинг, расследующий дело об отмывании денег, сообщил, что Рехе не проходит по нему подозреваемым. “Я отказываюсь спекулировать на тему, связано ли исчезновение Рехе с рабочим визитом делегации Росфинмониторнига на минувшей неделе”, – сказал он.

Браудер подал заявление в отношении 26 сотрудников банка. По его утверждению, служащие банка во главе с Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. По уголовному делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank, в основном менеджеров по работе с клиентами. Все они подозреваются в отмывании денег, а общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 миллионов евро. Сам Рехе избежал уголовной ответственности.

В феврале издание Berlingske сообщало, что в отмывании денег через эстонский филиал Dankse Bank подозревают банкира Игоря Путина, двоюродного брата Игоря Путина, а также неких лиц, связанных с руководством ФСБ.

В начале августа 2018 года расследование по факту отмывания денег в Danske Bank начала датская прокуратура.

Как рассказал датский прокурор, его ведомство получило ряд уголовных исков по делу об отмывании денег. 13 июля 2018 года The Financial Times сообщила, что такой иск подал в Дании Браудер: в заявлении финансиста говорилось, что через эстонский филиал Danske Bank было выведено более 203 миллионов долларов из 230 миллионов, которые были похищены из российского бюджета в рамках коррупционной схемы, раскрытой юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Общий оборот по 16 счетам, на которые сперва поступали деньги, в сумме с оборотом по пяти счетам, на которые они переводились потом, составил более 9 миллиардов долларов. Эти счета были связаны транзакциями со 169 другими счетами датского банка. С одного из счетов филиала Danske Bank деньги выводились на счет в Швейцарии, принадлежащий “человеку из окружения Путина”, – в своем твиттере финансист уточнил, что имеет в виду виолончелиста Сергея Ролдугина, друга российского президента.