Воскресенье, 22 сентября 2019

Роскомнадзор разрабатывает новую систему блокировки Telegram и противодействия “запрещенному контенту” и планирует в течение года представить результаты ее работы. Как сообщает РИА “Новости”, об этом на форуме “Вся Россия” Союза журналистов России заявил глава ведомства Александр Жаров.

По словам Жарова, новая система блокировок учитывает не только ip-протокол.

“Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать”, – заверил он.

Чиновник признал, что полностью заблокировать Telegram в России не удалось. По его словам, государственным органам удалось нарушить его работу. Он добавил, что в Telegram работают грамотные и опытные программисты.

13 сентября Reuters сообщило со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях, что новое оборудование для блокировки Telegram и других запрещенных ресурсов планируется протестировать на реальных пользователях в Тюмени. По словам одного из источников, это оборудование, розданное операторам связи, участвующим в тестировании, представляет собой программно-аппаратный комплекс российской компании РДП.Ру, 15 процентов которой принадлежат государственному “Ростелекому”.

Массовая блокировка IP-адресов для закрытия в России доступа к Telegram началась 16 апреля 2018 года. В первые же дни кампании РКН закрыл доступ более чем к 18 миллионам IP; вскоре их число достигло 20 миллионов. Чиновники утверждали, что эти адреса используются Telegram для обхода блокировок.

В дальнейшем дело дошло до блокировки основных сервисов Google. В ряде регионов отмечались проблемы с доступом к поисковой системе Google, почте Gmail и другим сервисам.

Позднее часть блокировок была снята. В конце мая 2018-го Жаров заявлял, что доступ перекрывается лишь к 11 миллионам IP. В начале июня было разблокировано еще около 8 миллионов из этих адресов.

Закрыть доступ к Telegram в России чиновники так и не смогли.